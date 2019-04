Un incidente que quedó guardado en la memoria

23/04/2019 -

“Te espero en La Habana y Segurola” es una de la frases más conocidas de Diego Maradona, que tuvo un incidente con Julio César Toresani.

El encontronazo ocurrió en el partido de regreso del “Diez” a Boca y a la Bombonera, el 7 de octubre de 1995, y quedó para el recuerdo porque tras ser expulsado Toresani declaró que lo había echado el ídolo “xeneize”.

“A mí me echó Maradona. Y lo que diga Maradona cuando escuche esto, me importa un carajo. Pero quisiera tenerlo de frente para ver si me dice las cosas que me iba a decir, que me iba a agarrar afuera. Está bien, yo me la banco: lo iría a buscar a la casa”, disparó el entonces mediocampista.

La contestación de Maradona no se hizo esperar: “A Toresani le dije que vivo en La Habana 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar”, retrucó el campeón mundial de 1986, que luego reafirmó que “a Toresani, le vuelvo a repetir: La Habana y Segurola, y vamos a ver si me dura 30 segundos”.