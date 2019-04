Desde la provincia critican la composición del listado, porque hay artículos que no llegarán y hay precios locales más baratos

23/04/2019 -

El director de Industria y Comercio de la provincia, Ing. Guido Larcher, cuestionó la integración y la forma en que se implementó el nuevo listado de Precios Esenciales por parte del Gobierno nacional e indicó: “Los productos que están no forman parte de una canasta esencial ni básica, me parece que si uno ve los artículos que contiene este listado y los coteja con los que se venden en cualquier supermercado local, hay precios en los supermercados locales sensiblemente menores de los que están ahí”.

El funcionario recordó que los 64 artículos incluidos en el acuerdo de Precios Esenciales “congela los precios, pero el acuerdo de Precios Cuidados -contiene 560 productoscaduca el 7 de mayo y suponemos que va a haber un ajuste como en cada vencimiento, no hay que olvidar que es un acuerdo voluntario y esa ha sido básicamente la excusa que ha tenido el Gobierno nacional cada vez que hemos salido a controlar los productos y detectamos e informamos faltantes en góndolas, porque en la mayoría de los casos de los productos de Precios Cuidados falta más de la mitad de los que deberían estar presentes”.

Larcher relativizó el beneficio de algunos valores que muestran ciertos productos de Productos Esenciales como el caso del azúcar. “En este acuerdo de los 64 Productos Esenciales se ha incorporado el azúcar a un valor de $36 y lo que hemos cotejado hoy -por ayer- es que hay paquetes de 1 kilogramo en supermercados locales que se consiguen a $31, o sea que hay una diferencia de $5 en este producto esencial”.

Añadió también la desventaja que supone el acuerdo de precios para Santiago y las provincias de la región Norte. “El NOA y el NEA tienen precios superiores en todos los productos que en Buenos Aires y la región Central, tenemos valores más altos en los mismos productos. Suponemos que esto tiene que ver con el valor de los fletes pero suponemos, nadie lo ha explicado y esto ha sido así siempre en la gestión de este Gobierno nacional”.

Puntualizó su cuestionamiento a los componentes del listado de Productos Esenciales. “Se podía haber reforzado con artículos de primerísima necesidad y no repetir por ejemplo las variedades de arroz. Porque en tiempos de crisis no se elige el tipo de arroz sino que se come porque es el alimento más barato y con un poco de salsa, todo el mundo sabe que se aplaca el hambre, pero han puesto distintos tipos de arroces, de vinos, de yogures, cuando se podría haber establecido una canasta para todo el país para que los que tienen menos posibilidades accedan sin problemas”, indicó.

Puntualizó que “por ejemplo hay una marca de leche que no llega a Santiago y solo se va a beneficiar al Gran Buenos Aires y a la Capital Federal”.

Larcher también cuestionó que en el cumplimiento de Precios Cuidados, “el Gobierno nacional no ha sido tan contundente en hacerlo respetar. Antes, Precios Cuidados tenía como visión general el congelar durante un tiempo los precios y luego, se volvía a acordar y si había necesidad de actualizar los precios, se lo hacía. Pero ahora, se hace una suerte de ajuste por la inflación y no se toma en cuenta si en el medio, el mismo supermercado por sí mismo pueda haber aplicado un incremento”.