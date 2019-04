El petróleo subió y presiona en los precios de los combustibles

23/04/2019 -

El precio del petróleo Brent, cerró en US$ 74 el barril y alcanzó su máximo valor desde el 1 de noviembre, lo que puede derivar en un nuevo incremento del precio de los combustibles en las próximas semanas a pesar de la estabilidad cambiaria.

El Brent -de referencia para la industria petrolera argentina- registró un alza del 2,82% hasta llegar a US$ 74 por barril, es decir más de US$ 5 respecto a la cotización del 1 de abril (US$ 69,01) cuando se aplicó la última suba de combustibles en la plaza nacional.

A partir de esta variación del crudo del Mar del Norte, que reaccionó a las medidas del gobierno de Estados Unidos para las compras de petróleo a Irán, las empresas locales admiten que este movimiento se podrá ver reflejado en los precios de sus surtidores en las próximas semanas.

A finales de marzo, con el barril por debajo de los US$ 69, las empresas estimaban que el aumento de sus combustibles debía registrar incrementos en torno al 10%, pero por estrategia comercial decidieron aplicar entre el 4,5 y el 5,5 % promedio de acuerdo a cada marca y producto.