CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de abril de 2019

24/04/2019 -

CANAL 7

08:00 DEBATE ABIERTO

08:30 LIBERTAD DE OPINIÓN

10:00 NICK JR.

10:30 MORFI TODOS A LA MESA

11:30 TÓMBOLA MATUTINA

11:45 EL PRECIO JUSTO

13:00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13:15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14:00 TÓMBOLA VESPERTINA

14:15 LOS SIMPSONS

14:30 CORTÁ POR LOZANO

16:30 LAZOS DE SANGRE

18:00 HUÉRFANAS

19:00 ELIF

20:00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21:15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22:30 SORTEO DE MONO BINGO

22:40 TÓMBOLA NOCTURNA

23:00 MI VIDA ERES TÚ

00:15 CAMPANAS EN LA NOCHE

01:15 STAFF

01:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE

FAMILIAR

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 13.00

SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.27 LEYENDAS URBANAS 2

02.19 21 GRAMOS

04.44 SIN ELLA

06.54 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

07.12 EL DIARIO DE UNA PRINCESA

09.20 ELVIS & ANABELLE

11.21 ¡GOL 2! VIVIENDO EL SUEÑO

13.37 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

15.32 EL PODER DEL AMOR

17.42 EL DIARIO DE UNA PRINCESA

19.53 EL INFILTRADO

22.00 EL INFILTRADO

TNT

02.03 EX MACHINA

03.50 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

05.20 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA PELEA DE MI VIDA

07.43 EL PODER DEL TALISMÁN

09.22 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE,

MALO... ¡MUY MALO!

10.47 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

12.22 IDENTIDAD SUSTITUTA

13.55 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS

ÁNGELES

15.58 TOMORROWLAND

18.18 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

20.14 INTENSA MENTE

22.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

00.08 EX MACHINA

TCM

01.08 BONNIE Y CLYDE

03.09 TIMECOP

04.53 LOST

05.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA NIÑERA

07.28 LOST

08.13 LOST

08.57 LOST

09.43 LOST

10.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

10.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.42 LA NIÑERA

13.36 LOST

14.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

15.35 EL GUARDIÁN

17.21 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK

19.28 LLAMARADA

22.00 TIMECOP

23.52 INFRAMUNDO

SPACE

00.10 BROMA SINIESTRA

02.06 EN CAÍDA

03.45 SHARKNADO 4

05.12 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

08.00 ATRACO EN 7 MINUTOS

09.37 SHERLOCK HOLMES

11.50 LA MASCARA DEL ZORRO

14.13 LA LEYENDA DEL ZORRO

16.31 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL

18.22 RÁPIDA Y MORTAL

20.18 LA SALVACIÓN

22.00 BROMA SINIESTRA

23.59 EN CAÍDA





A DÓNDE IR

COSTA MADERO

(Parque Aguirre)

VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO ACOSTA.

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

VIERNES 26, A LAS 22, EN EL CICLO SANTIAGO EMERGENTE SE PRESENTARÁN

CAOS Y PUEBLO FUEGO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 25, A LAS 20, EN EL MARCO DEL CICLO JUEVES DE COMEDIA SUBIRÁ

A ESCENA LA OBRA CON ACTORES SANTIAGUEÑOS “LA FAMILIA PERFECTA”.

*DOMINGO 5, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO ESPECTÁCULO.

*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO

3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ,CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL,

NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.

*VIERNES 10, A LAS 22, “SIN CODIFICAR 10 AÑOS” TRAE SU HUMOR.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*SÁBADO 27 Y DOMINGO 28, A LAS 22, REPONDRÁN LA OBRA “ATRINCHERADOS

(¿QUIÉN ESTÁ PRESO?”.

CINES SUNSTAR

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/04 -17:00 (Subt)

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/04 19:30 (Cast)

4X4 (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/04 22:30 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10

(Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

HOY 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)

AFTER: AQUÍ COMIENZA TODO

(2D)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/04 22:10 (Subt)

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/04 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)

20:00 (Cast)

CEMENTERIO DE ANIMALES

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/04 22:20 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:40

(Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 00:10 (Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 00:01 (Cast)





CINES HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50

CEMENTERIO DE ANIMALES

APTO 16 años

CASTELLANO 2D 22:40 (excepto

miércoles 24)

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES) CASTELLANO 2D 22:15 (solo

miércoles 24)

SHAZAM ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20

(excepto miércoles 24)

SUBTITULADO 2D 22:20 (SÓLO

JUEVES)

CASTELLANO 2D 16:40 - 21:25 (solo

miércoles 24)

PARQUE MÁGICO ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (excepto

miércoles 24) CASTELLANO 2D 19:25

(solo miércoles 24)

LA MALDICIÓN DE LA LLORONA

APTO 13 AÑOS CASTELLANO

2D 18:10 - 20:20 - 22:30 SUBTITULADO

2D 22:30 (SÓLO JUEVES)