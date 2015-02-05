CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de abril de 2019
A LAS 23:00 MI VIDA ERES TÚ
Por El Liberal
24/04/2019 -
CANAL 7
08:00 DEBATE ABIERTO
08:30 LIBERTAD DE OPINIÓN
10:00 NICK JR.
10:30 MORFI TODOS A LA MESA
11:30 TÓMBOLA MATUTINA
11:45 EL PRECIO JUSTO
13:00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13:15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14:00 TÓMBOLA VESPERTINA
14:15 LOS SIMPSONS
14:30 CORTÁ POR LOZANO
16:30 LAZOS DE SANGRE
18:00 HUÉRFANAS
19:00 ELIF
20:00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21:15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22:30 SORTEO DE MONO BINGO
22:40 TÓMBOLA NOCTURNA
23:00 MI VIDA ERES TÚ
00:15 CAMPANAS EN LA NOCHE
01:15 STAFF
01:30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE
FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 RINCÓN DE LA EMPANADA TV
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
23.00 DALE FERRO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 13.00
SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.27 LEYENDAS URBANAS 2
02.19 21 GRAMOS
04.44 SIN ELLA
06.54 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
07.12 EL DIARIO DE UNA PRINCESA
09.20 ELVIS & ANABELLE
11.21 ¡GOL 2! VIVIENDO EL SUEÑO
13.37 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
15.32 EL PODER DEL AMOR
17.42 EL DIARIO DE UNA PRINCESA
19.53 EL INFILTRADO
22.00 EL INFILTRADO
TNT
02.03 EX MACHINA
03.50 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
05.20 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 LA PELEA DE MI VIDA
07.43 EL PODER DEL TALISMÁN
09.22 ALEXANDER Y UN DÍA TERRIBLE, HORRIBLE,
MALO... ¡MUY MALO!
10.47 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
12.22 IDENTIDAD SUSTITUTA
13.55 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS
ÁNGELES
15.58 TOMORROWLAND
18.18 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
20.14 INTENSA MENTE
22.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
00.08 EX MACHINA
TCM
01.08 BONNIE Y CLYDE
03.09 TIMECOP
04.53 LOST
05.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 LA NIÑERA
07.28 LOST
08.13 LOST
08.57 LOST
09.43 LOST
10.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
10.53 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.58 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.42 LA NIÑERA
13.36 LOST
14.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
15.35 EL GUARDIÁN
17.21 LOS MUPPETS TOMAN NUEVA YORK
19.28 LLAMARADA
22.00 TIMECOP
23.52 INFRAMUNDO
SPACE
00.10 BROMA SINIESTRA
02.06 EN CAÍDA
03.45 SHARKNADO 4
05.12 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
08.00 ATRACO EN 7 MINUTOS
09.37 SHERLOCK HOLMES
11.50 LA MASCARA DEL ZORRO
14.13 LA LEYENDA DEL ZORRO
16.31 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL
18.22 RÁPIDA Y MORTAL
20.18 LA SALVACIÓN
22.00 BROMA SINIESTRA
23.59 EN CAÍDA
A DÓNDE IR
COSTA MADERO
(Parque Aguirre)
VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO ACOSTA.
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
VIERNES 26, A LAS 22, EN EL CICLO SANTIAGO EMERGENTE SE PRESENTARÁN
CAOS Y PUEBLO FUEGO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 25, A LAS 20, EN EL MARCO DEL CICLO JUEVES DE COMEDIA SUBIRÁ
A ESCENA LA OBRA CON ACTORES SANTIAGUEÑOS “LA FAMILIA PERFECTA”.
*DOMINGO 5, A LAS 20, LLEGA MIDACHI CON SU RENOVADO ESPECTÁCULO.
*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO
3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ,CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL,
NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.
*VIERNES 10, A LAS 22, “SIN CODIFICAR 10 AÑOS” TRAE SU HUMOR.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
*SÁBADO 27 Y DOMINGO 28, A LAS 22, REPONDRÁN LA OBRA “ATRINCHERADOS
(¿QUIÉN ESTÁ PRESO?”.
CINES SUNSTAR
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/04 -17:00 (Subt)
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/04 19:30 (Cast)
4X4 (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/04 22:30 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA LLORONA
(2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10
(Subt)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
HOY 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)
AFTER: AQUÍ COMIENZA TODO
(2D)
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/04 22:10 (Subt)
PARQUE MÁGICO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 24/04 16:20 (Cast) 18:10 (Cast)
20:00 (Cast)
CEMENTERIO DE ANIMALES
(2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/04 22:20 (Subt)
LA MALDICIÓN DE LA LLORONA
(2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:40
(Subt)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 00:10 (Subt)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 00:01 (Cast)
CINES HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50
CEMENTERIO DE ANIMALES
APTO 16 años
CASTELLANO 2D 22:40 (excepto
miércoles 24)
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES) CASTELLANO 2D 22:15 (solo
miércoles 24)
SHAZAM ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20
(excepto miércoles 24)
SUBTITULADO 2D 22:20 (SÓLO
JUEVES)
CASTELLANO 2D 16:40 - 21:25 (solo
miércoles 24)
PARQUE MÁGICO ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (excepto
miércoles 24) CASTELLANO 2D 19:25
(solo miércoles 24)
LA MALDICIÓN DE LA LLORONA
APTO 13 AÑOS CASTELLANO
2D 18:10 - 20:20 - 22:30 SUBTITULADO
2D 22:30 (SÓLO JUEVES)