FÚNEBRES | 24 de abril de 2019

FALLECIMIENTOS

- José Roberto Acuña

- Sebastián Gonzales

- Genibero Humberto Loto

- Rubén Dalmacio Ledesma (Silípica)

- Juan María Bulacio

- María Elvira Mansilla

- Máximo Alberto Monserrat

- Reina Argentina Díaz de Peralta

Sepelios Participaciones

ACUÑA, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Su esposa Clementina Sosa, sus hijos Mirta, Félix, Yolanda, hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares part. s fallec. y sus restos serán inhum,. en el cement. la Piedad. Casa de duelo J.M;. Gortiti 559. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L

ACUÑA, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Su hija Yuly Acuña, su yerno Carlos Gomez, sus nietos Damian, Facundo, Florencia, Nelson, Narela, María y sus bisnietos Sebastian y Aylin participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo Juana M. Gorriti nº 559. Sus restos serán sepultados en el cementerio La Piedad a las 9 hs.

ACUÑA, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Su hija Mirta Acuña, su yerno Juan Gallo, sus nietos Beto, Lito, Cali. Claudia y Raquel, Roberto, bisnietos y tataranietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

ACUÑA, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Su hijo Felix Antonio Acuña Frias Herminda participan con profundo dolor su fallecimiento.

ACUÑA, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Su nieta Sonia Acuña, nieto politico Jose Ledesma y sus bisnietos Adrian Sosa y Lucca Ledesma participan con dolor su fallecimiento.

ACUÑA, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Sus amigos Amalia, Yoli y Coco Lopez Francia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega su descanso en paz.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera vivira ". Las amigas y compañeras de su hija Rossi Di Prieto de la Esc. Sor Ma de P y F acompañan en su dolor a toda la flia.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar ". Acompaña el Dpto. de Matemática de la Esc. Sor Ma de P y F a la Prof. Rosi Di Prieto con profundo dolor el fallecimiento de su madre.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Tu sobrina Carmen, sobrino politico Chichí, sobrinos nietos Sergio, Vale, Fredy y Abel y sus respectivas familias participan su fallecimiento con profundo dolor.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar. En verdes praderas me el me hace descansar " Rosy, su madre Miryam, sus hijos Luis, Jimena, Ignacio, Miranda participan en el fallecimiento de su hermana de la vida Lic. Maria Di Pietro. Ruegan oraciones en su memoria.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Beatriz Lozano y Marta de Toro y sus flias. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Rosi y acompañan a toda la flia.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. La comunidad educativa de la escuela secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra.madre de nuestra compañera de tareas Prof. Rosa Di Pietro. Elevan oraciones en su memoria.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Noelia Baez y su esposo Carlos Soria, sus hijos: Leticia, Anahi, Aimé, Natali y Nahuel, hijo politico Ulises participan con dolor el fallecimiento de su tia Meca. Acompañan a sus familiares y ruegan oraciones en su memoria.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Tu sobrina Violeta Cejas, sus hijos Makarena, Fabri y Gabriel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Sara Di Pietro de Tasca, sus hijos Maria L. , Cristencio y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Luis Alberto Guantay, Jorge Antonio Ávido, Germán Ávido, Daniel Auad y Alfredo Basbus participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a su hijo Tony Di Pietro ante una pérdida tan triste.

BÁEZ, YLDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Julio César Rodriguez y flia,. participa su fallecimiento y acompañan espiritualmente a sus hijos en estos momentos de dolor pot tan irreparable perdida.

CASADEI, BERTO (q.e.p.) Falleció el 21/4/19|. Ana Lia Paz Saavedra de Rezola, hijos, nietos y bisnietos participan con pena su falleciimiento y acompañan a la querida Graciela, hijos y nietos con cariño y oraciones.

CASADEI, BERTO (q.e.p.) Falleció el 21/4/19|. Los compañeros de trabajo de su hija Paula participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASADEI, BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. Dr. Hugo Villalba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASADEI, BERTO (q.e.p.) Falleció el 21/4/19|. Hugo y Rulo Mulki participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Berto y acompañan a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

CASADEI, BERTO (q.e.p.) Falleció el 21/4/19|. Elena Uliana de Martínez y Familia acompañan con mucho cariño a su amiga Graciela e hijos en este triste momento al despedir a su esposo Berto. Elevan oraciones al Altísimo rogando por una pronta y cristiana resignación.

CASADEI, BERTO (q.e.p.) Falleció el 21/4/19|. Polo Mackeprang, Magali Sily de Mackeprang, hijos, nietos participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia en estos momentos de profundo dolor.

CASADEI, BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. Los vecinos de su hija Paula y su hijo político Joaquín y demás familiares: Héctor Banco y familia acompañan con dolor y ruegan oraciones en su memoria

CHEBEL, LILIA (q.e.p.d.).| El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, junto a la comunidad universitaria que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), participan del fallecimiento de la Sra. Lilia Chebel y acompañan en este difícil momento a su hijo, Dr. Marcelo Barrionuevo Chebel, y a toda su familia.

CHEBEL, LILIA (q.e.p.d.).| El Decano Normalizador, Dr. Eduardo Lian Allub, junto a la comunidad universitaria que integra la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), participan del fallecimiento de la Sra. Lilia Chebel y acompañan en este difícil momento a su hijo, Dr. Marcelo Barrionuevo Chebel y a toda su familia.

DÍAZ DE PERALTA, REINA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Su esposo Gustavo, sus hijos Marcelo, Darío, Perla, Jorge, Walter, Claudia, David y Silvina, sus hijos politicos Eduardo, Gladis, Isabel, Gerardo, Sandra y María, sus nietos y bisnietos y su cuñado Toti participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhmados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DÍAZ DE PERALTA, REINA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Sus hermanos Martín, Rosa, Dalmira, sus cuñados Graciela, Jorge y Hugo, sobrinos y sobrinos políticos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhmados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

DÍAZ DE PERALTA, REINA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Su hermano Alberto, cuñada Thelma, sus sobrinos Roxana, Ariel, Silvina y Gabriel Díaz, sus sobrinos nietos Oriana Morena y Fabrizzio participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerioo La Piedad

FRANCESCHI, ALBERTO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. En verdes praderas me hará reposar. Su nieta Giuliana, bisnieto Lorenzo; Clelia, Dominga y Milton participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIAMBRONI, PEDRO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. Arq. Juan J. Storniolo, Arq. Ester Chalom participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro querido amigo Arq. Carlos Giambroni. Rogamos oraciones en su memoria.

GIAMBRONI, PEDRO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. Ana Lía Paz Saavdera de Rezola, hijos, nietos y bisnietos participan con pena su fallecimiento y acompañan a la querida Ana María, hijos y nietos con cariño y oraciones.

GIAMBRONI, PEDRO RAÚL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. Bruno Senki y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Carlos Giambroni, y elevan oraciones en su memoria rogando por su descanso eterno. Frías

GIULIANO, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Martha David Riera Vda. de Giuliano, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

GIULIANO, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. El Colegio de Fonoaudiólogos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la colega Fga. Ana Silvia Fares. Acompaña a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ALBORNOZ, NELLY ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. Dra. Elvecia A. Nuñez, con profundo pesar, participa la partida a la casa del Padre de Nelly, que el Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno y a sus hijos Vitin, Ale, Natalia y Seba y a su hermana Sarita y demás familiares una cristiana resignacion. Eleva oraciones por la paz de su alma.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Los amigos de su hijo Francisco: Diego Jimenez y Pancho Fernandez participan con pesar el fallecimiento de su Sra. madre. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Arq. César Elli, su esposa Marta Alderete, sus hijos César, Carolina, Santiago, Raúl, Fernando e Iván participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Clínica de Ojos Santa Lucia, médicos, personal de enfermería y administrativo participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre del Dr. Francisco Viano.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Hugo Rodríguez y María Cecilia Turk, Federico Segura, Alejandrina y Valentín Rodríguez Turk participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega y amigo Francisco Viano.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6) Jose R. Lugones y familia participan su fallecimiento.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Nora Rafael de Jimenez, Cesar A., Juan R. y María de los Ángeles Jimenez y sus familias despiden con dolor a Pampi y acompañan con cariño a sus hijos. Ruegan por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para su familia.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Dr. José Antonio Aranda y Sra.. hijos e hijos politicos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Horacio Pedro Montenegro, Horacio Fernando Alvaro Manuel, Mariana Angelica y María del Carmen y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de Pampi. Rogando al Padre lo reciba en sus brazos y de su familia una pronta resignación cristiana.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Beba Fiorini y familia con profundo dolor despiden a la estimada Pampi y acompañan con oraciones a sus familiares.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de los Dres. Mariana y Francisco Viano, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

LOTO, GENIBERO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su esposa Sara Delgado de Loto, sus hijos, Javier, Mario, Miriam, Miguel, Gabriela y Walter, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Casa de duelo Belgrano y Alsina (S/V). Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cemet. De Los Flores.

LOTO, GENIBERO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. "Ten confianza en el Señor, Él te socorre y te defiende. Él no se olvida de nosotros y bendecirá a aquellos que te temen". Sus hijos Javier, Mario, Miriam, Miguel, Gabriela y Walter con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, GENIBERO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Roger Díaz y la Promoción 98 de la escuela Técnica Nº 8 participan del fallecimiento del papá del compañero Miguel Loto. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, MARÍA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Sus hijos Alcira, Ines, Roberto, oscar, Maximo, nietos, bisnietos y demás famil. part. su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 17 hs en el cementerio Los Flores. C.D. Indep. prolong. Bº Los Flores. Servicio C ertera. ORG. ANTONIO GUBAIRA HN OS S.R.L.

MARTÍNEZ, MARIANO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. La comunidad educativa de la escuela de Reeducación y Rehabilitación " Sagrado Corazón de Jesús " participa con dolor del fallecimiento del sobrino de su compañero Daniel Dip y de quien fue ex alumno de la institución. Rogamos una oración en su memoria.

MONSERRAT, MÁXIMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Sus hijos Gustavo, Romina, Florencia, Rocio, nietos Mayra, Mizael, Nahuel y Carolina y demás famil. part. su fallec. y que sus restos seran inhum a las 11 hs en el cem. Parque El Descansso CD Pedro L. Gallo 330 s.v. Servicio Caruso Cia.- Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS R.L.

ORELLANA DE MAROTTA, VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Hoy partiste al cielo, ni el tiempo, ni las circunstancias, evitarán que te olvide, mas tu sonrisa y tu alegría. Vivirán eternamente en nuestros corazones. Su esposo Juan, sus hijos Juan, Silvia Ivana, hijos políticos Blanca, Jose y nietos.

ORELLANA DE MAROTTA, VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Su hermano político Lalo y Vitu, sobrinos Walter, Selva y Sergio, Sobrinas políticas Claudia, Maria, Tus sobrinos nietos Maxi, Victoria, Alejandro, Alejandra, Virginia , Lucas y Maryra. Ruegan Oraciones en su memoria.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Sus primos paz Ibieta y sus familias participan su fallecimiento y piden una oración en su memoria.

UEQUÍN, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Nora R. Rafael de Jimenez participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su esposa e hijos y a sus hermanos Victoria, María Rosa y Rodolfo. Ruega por su paz eterna y el consuelo para su familia.

VERA, OSCAR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció en Catamarca el 19/4/19|. La promoción 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de su compañero Oscar y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. La comunidad educativa de la escuela de Reeducación y Rehabilitación " Sagrado Corazón de Jesús " participa con dolor del fallecimiento de la hija de su ex compañera Yolanda Mansilla. Rogamos una oración en su memoria.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Dirección Atención Primaria de la Salud participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Programa Equipos Comunitarios - Nivel Central participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Tu amiga Andrea Ledesma y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Maria Lina, Baty, Nené Azar y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Lucia Videla acompaña a sus amigos Yoli y Negro en tan doloroso momento y ruega una oración por Cecilia, su ángel.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá ". Tus ex compañeros del colegio San Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Miriam Andrada y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Has sido una luchadora, un ejemplo para todos. Tus compañeros de la UPA Nº 9.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Florencia Elías Diluca y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento elevando oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Violeta Chara y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus padres en este momento de tanto dolor.

Invitación a Misa

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Su esposo esposo, sus hijos, hijos politicos, sus nietos y su hermana al cumplirse los 9 días de su partida invitan a la misa que se oficiara mañana a las 20 hs en la iglesia San Francisco.

BAZÁN, LUIS HUGO (BICHÍN) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Nos queda tu sonrisa dormida en nuestros recuerdos y nuestros corazones, nos dicen que no te olvidaremos. Nos haces mucha falta papá. Te fuiste y dejaste un gran vació en el corazón de todos nosotros. Te amaremos por siempre. Su esposa Arminda, hijos Victor, Ramon, Julio, Juan y José, nietos, sobrinos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita de Cascia del bº Jorge Newbery, al cumplirse un año de su fallecimiento.

CARABAJAL, FRANCISCO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/10|. Papá han pasado 9 años de que te fuiste y te confieso que esos años se hacen días, porque es imposible de creer que no tengamos en nuestros días. Tu partida fue la mas dolorosa. Te marchaste dejando muchos pendientes como la próxima comida con la que compartíamos charlas, el siguiente abrazo donde encontraría refugio y el consejo que me ayudaría a continuar mi camino; pero sobre todo quedo pendiente aquella despedida donde te daría gracias por cada gesto de amor y cariño, por cada momento compartido bueno o amargo y a la vez te hubiera expresado cuanto te amo y te extrañaría. Por eso te escribo estas líneas que tal vez no sirvan de mucho porque ya no estás pero me ayuda a decírselo a tu alma que siempre nos acompañas. Papá fuiste y serás un gran padre que nos amo hasta el último momento. La vida fue injusta, tus ojos cerro, la muerte te llevo sin embargo tu amor y tu recuerdo nunca serán olvidados, porque siempre vivirás en nuestros corazones. Su esposa Esther, sus hijos María Esther, Graciela, Hugo, Vero y Dolly, sus hijos políticos Julio, Cacho y Marta, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiara hoy a las 19.30 en la parroquia San José Obrero (Bº Colón).

CORVALÁN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Querida hijita de mi alma, hoy hace 9 días que te fuiste al reino del Señor, no sabes el dolor infinito que siento en esta soledad, cada minuto que pasa te espero, me imagino que llegas Roxi querida, mi corazón está roto desde que tu n o estás, no tengo ganas de vivir, mi gorda bella, donde estas? Te fuiste en silencio sin darme ningún indicio que me dejabas, eras mi razón de vivir, mi compañera, mi amiga, mi hijta preciosa, tu desconsolada madre Totty, tu hermano Marcelo, su hija Cami, tu esposo Lico, tu cuñada Betty, tu sobrina Male y demás familiares invitan a la misa en la parroquia San josé del bº Belgrano hoy a las 20 hs. Ruegan una oración en su querida memoria.

CORVALÁN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Vecinos del edificio "CABE " invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 en la Parroquia San Jose de Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Ya paso 9 días de tu partida al cielo, de tu camino espiritual continuara con la compañía y protección de todos los ángeles que te seguirán guiándote hacia el Señor el iluminando tu camino celestial. Tu esposa Josefina Avendaño, tus hijos Aanalia, Jorgelina y Raúl, sus hijos políticos Gustavo, Iván, sus nietos Bautista, Ignacio, Augusto, Justino y Josefina, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GUTIÉRREZ, MANUEL BERTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Su esposa Cristina del Valle Yñiguez de Gutierrez, sus hijos Enzo, Fanny y Mónica, invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

VÁZQUEZ, MARIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/16|. Su esposa Ramona, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San José del Bº Belgrano, al cumplirse tres años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

TEJEDA DE PAGLIONI, DOMINGA (Dumi) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/07|. "De cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, y más ha pasado de muerte a vida". (Juan 5.24). Dumi, hoy cumples doce años de tu partida al reino de Dios, hoy me acuerdo de ti, ayer me volví a acordar de ti, y mañana lo haré también, es algo que no depende de mí, el algo que nace en mi y no puedo manejarlo porque estás dentro de mí y me gusta que asi sea, me gusta saber que te amo. Dumi, sé que estás feliz y contenta porque estás en la presencia de Dios y Jesús teniéndolo contigo a tu hijo querido Gringo, al que lo criaste con amor de madre, puro y sincero y que Jesús lo llevó para que sea un ángel más en los cielos y contemplando su divino rostro. Nunca los olvidaré. Tu Negrito. Hijos Raúl Paglioni Tejeda junto a Gringa, Gringo, Nona, Gringo y demás familia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

GEREZ DE TOLEDO, FRANCISCA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/19|. Tu esposo Coco Toledo hijos Miryam Toledo, Diego Toledo hijo político Gustavo Rojas nietos Micaela, Valentín y Leandro. Invitan a la misa en la Iglesia Cristo Rey a las 20:30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ÁVILA, MIRKA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. Toda la comunidad educativa del colegio Agrotécnico Madre Tierra, (docentes, maestranza, no docentes, peón de campo y alumnos) participan con profundo dolor el fallecimiento de la alumna Mirka Ávila de 3º año B y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

BULACIO, JUANA MARÍA (q.e.p.d.) falleció el 22/4/19|. Sus hijos Mario, Humberto, Antonio, Carlos, Cesar, Eliseo, Antonia, hijo pol. nietos, bisnietos y demás familiares cementerio Fernandez,. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GONZÁLES, SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Sus hijos Elsa, Valentina, Marta, Juan, Miro, Adrian, Rosa, Lilia, Omar h. políticos nietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Forres el cortejo partirá de Chilca Juliana Dpto Robles .SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, RUBÉN DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Sus hijos Marcos y Gladis, hija política Nora, sus Nietos Amira, Marcos, Manuela, Dalma, Cristian, Cecilia, Gabi y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el Cemet. La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, RUBÉN DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Tus hijos del corazón Liliana, Patricia, Adriana, Claudia y Ramiro con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy 11 cemet. La Piedad.