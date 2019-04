Enfocado en ganar de visitante

Hoy 02:10 -

Olímpico arribó ayer en horas del mediodía a Concordia, donde esta noche enfrentará a Estudiantes, en busca de una victoria que le permita afianzarse en zona de playoffs. El equipo de Adrián Capelli intentará encadenar su segunda victoria consecutiva, tras la obtenida el domingo pasado ante Gimnasia (95 a 93), en el Vicente Rosales, con una destacada actuación del dominicano Gelvis Solano.

La última vez que Olímpico ganó como visitante fue el pasado 28 de marzo, cuando derrotó a Weber Bahía (67 a 65), en el Osvaldo Casanova. Anteriormente había vencido en esa condición a Boca (76 a 71), San Martín (72 a 63) y La Unión (79 a 61).

Por su parte, la última derrota de Estudiantes como local fue el pasado 27 de marzo, cuando perdió ante La Unión (73 a 70), en El Gigante Verde. El equipo de “Chiche” Japez también perdió como local ante San Lorenzo (92 a 61), Ferro (74 a 65) y Regatas (71 a 70), por lo que no es descabellado pensar en una victoria del Negro bandeño en Concordia.

El partido de esta noche tendrá carácter de revancha del que disputaron el pasado 21 de enero, cuando Olímpico perdió ante Estudiantes por 77 a 71, en el Vicente Rosales. Pero para poder tomarse revancha, el conjunto bandeño deberá jugar con gran intensidad defensivo para poder controlar a jugadores de reconocida capacidad anotadora como Eduardo Gamboa, Leandro Vildoza y Daviyon Dreper. Otros partidos Esta noche se jugarán otros tres partidos: desde las 20.30, Weber Bahía vs. Atenas de Córdoba; 21, Argentino de Junín vs. San Lorenzo, con Nicolás Aguirre; 21.30, Peñarol vs. Obras, con Phillip Lockett (por TyC Sports).