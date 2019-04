Productores de Río Negro y Neuquén realizaron un “frutazo” en Plaza de Mayo

Hoy 02:24 -

Un “frutazo” protagonizado por integrantes de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén colmó la Plaza de Mayo para reclamar medidas que aseguren ‘la rentabilidad’ del sector. Los chacareros repartieron gratis manzanas y peras con el lema ‘por la rentabilidad de los productores primarios’.

El secretario de la Federación, Marcelo Corioliani, explicó que una de las principales problemáticas que afrontan es la falta de un precio que les asegure una actividad rentable y piden la asistencia de un aporte no reintegrable de $1,50 por kilo de fruta para compensar parte del costo de cosecha. Mientras cientos de personas hacían cola con bolsas y changuitos, los productores también reclamaron un Plan Sanitario con asistencia por 10 años.

En los mejores casos se estaba pagando por kilo de fruta aproximadamente U$S 0,15 cuando el costo de producción está en U$S 0,28 o U$S 0,32’, especificó Corioliani. Por su parte, el secretario de Fruticultura de Río Negro, Carlos Banacloy, advirtió: ‘La Argentina es un país que no ha tenido una política económica estable en los últimos 20 años. Venimos de una inflación promedio que supera la media interanual de todos nuestros competidores, y esto hace que nuestras economías regionales sean sensibles’.

El último frutazo en Plaza de Mayo se realizó en 2016, cuando productores regalaron fruta a los numerosos vecinos que se habían acercado al lugar. Protesta de la FeNaT La Federación Nacional Territorial protagonizó una “jornada de lucha” con acciones y movilizaciones en todas las provincias.

“El Área Metropolitana de la Federación planea montar un acampe frente a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, contra las políticas de hambre y de saqueo que impone este gobierno”, anunciaron desde la agrupación asociada a la CTA Autónoma “Perón”, que lidera Ricardo Peidró.

Se le llama Perón por la calle en la que está ubicada la sede central. Las concentraciones se realizaron en simultáneo en San Juan y 9 de Julio y en 9 de Julio y Avenida de Mayo.