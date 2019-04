“La izquierda desea que me cuelguen de los pies como hicieron con mi bisabuelo”

Hoy 02:42 -

Usted, al Corriere de la Sera declaró: “No soy un fascista. Debemos pensar que el facismo murió con Mussolini”. ¿Qué le dice a EL LIBERAL sobre esto?

El facismo fue un período histórico muy importante en Italia que todavía hay que estudiarlo y esto tienen que hacerlo los historiadores. Yo me postulo para ser un político en Europa. Todos los ataques que he sufrido fueron por mi apellido, que es lo más ridículo que esta izquierda pueda hacer porque es gente que no tiene otros temas. Yo hablo de programas, de ideas y ellos me contestan quejándose de mi apellido o deseándome que me cuelguen de los pies como hicieron con mi bisabuelo en la plaza de Loreto (paseo público ubicado en Milán).

¿Hoy se siente discriminado por su apellido cómo le sucedió cuando Facebook borró su perfil público?

Las discriminaciones aquí están al orden del día. Le puedo comentar que Facebook, que es un social muy de izquierda, en Italia está cerrando los perfiles de gente de derecha o hay gente que escribe “Yo voto a Mussolini” o “¡Viva Mussolini!” y le bloquean por un cierto número de días el acceso a la página. Ha habido gente que, en fechas particulares, ha tocado desde un punto de vista histórico temas sobre el fascismo y sobre Mussolini y lo han censurado. Me parece una locura eso.





¿Cómo tomó la actitud del actor Jim Carrey que publicó en las redes un dibujo del cadáver colgado de Benito Mussolini junto a Claretta Petacci, linchados al final de la Segunda Guerra Mundial, con la frase: "Aquí es donde conduce el fascismo"?

Jim Carrey, para atacar al presidente Donald Trump, por una cuestión interna de política americana, fue a sacar una caricatura de mi bisabuelo colgado por los pies. Eso denota, primero, que después de casi 80 años de su muerte, sigue siendo una persona que tiene un rol en el mundo y no lo quieren dejar tranquilo. Cómo eso es todavía una herida muy profunda en la historia italiana, puesto que hasta gente de izquierda declararon que lo sucedido en la plaza de Loreto, en Milán, en abril de 1945, fue una carnicería mexicana, con crueldad y con una violencia inaudita. Cómo esto en Italia sigue siendo una herida abierta, gente de otros países deberían de evitar utilizar estas cosas.