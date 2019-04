Cayo Mussolini: “Ingresé a la política porque amo a mi país”

Hoy 02:41 -

¿Por qué decidió ingresar a la política?

Porque amo a mi país. Serví a mi país siempre cuando estaba en la Armada y después trabajando para grandes empresas de Defensa italianas en el extranjero tratando, antes que nada, de sacar para adelante los intereses de Italia. El otro motivo fue la situación en la que vive este país mucho por culpa de los precedentes gobiernos de izquierda. En el momento de esta entrevista me encuentro en Apulia, en el sur de Italia en plena campaña electoral y recibiendo mucho cariño por parte de tantas personas que no me conocen y que, después de tantos años, tienen recuerdos de mi familia que es muy diferente a lo que se quiere decir de manera oficial.

¿Cuáles son sus propuestas para el Parlamento Europeo?

Hay muchas propuestas que se pueden resumir, principalmente, en tutelar primero que nada los intereses de Italia en el Parlamento Europeo y en la Comunidad Internacional. Es pensar, primero, en los italianos. No es que Europa le tenga rabia a Italia. Mucha de la gente que va elegida a Europa no hace su trabajo de la mejor manera para tutelar los intereses italianos. Hay que mandar gente capacitada. Con mi experiencia internacional, mi perfil, mis relaciones y los idiomas (hablo el español, el italiano y el inglés) pienso que puedo dar un aporte concreto a que haya más Italia en Europa.

Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia, lo definió a usted como “un profesional, un militar y un patriota”. ¿Qué suma a usted esta expresión?

Le sumo que el resultado de eso es una persona que tiene una buena preparación y experiencia internacional. En un contexto como el Parlamento Europeo puede llevar un valor añadido importante independientemente del apellido que, por supuesto, es parte de la historia de Italia. Tengo un perfil profesional que puede perfectamente conjugarse con las necesidades de tener gente capacitada en la Unión Europea.

¿Fratelli d´Italia es la alternativa de gobierno para la Italia de hoy?

Digamos que Fratelli d´Italia es un partido pequeño, pero junto a La Liga (liderada Matteo Salvini, actual vicepresidente y Ministro de Interior del gobierno de Italia) son lo que representan el área soberanista en Italia. Y FdI podría, especialmente si en las elecciones europeas logra un muy buen resultado, contribuir a cambiar el actual gobierno y tener un gobierno con las mismas ideas en muchísimos de los aspectos de la política y no como ahora. El actual es un gobierno innatural porque 5 Estrellas y La Liga, que son los dos partidos del gobierno, no tienen casi ningún punto en común sino que cada cosa que discuten es un compromiso. Por supuesto, con compromiso o con un contrato no se puede gobernar un país.

¿Salvini y Meloni provocarían un cambio radical en Italia?

No creo en los cambios radicales. Creo en las evoluciones, en las mejorías y sobre todo en la coherencia de llevar adelante lo que tienen estos dos partidos en sus programas políticos. Estoy seguro que Fratelli d´Italia aumentará, consistentemente, el número de sus electores, eso le puede dar la posibilidad de crear un nuevo gobierno o, en caso de que Salvini con La Liga y Giorgia Meloni con Fratelli d´Italia obtenga un buen resultado también podrían llamar a nuevas elecciones en Italia porque el actual gobierno no está haciendo nada para Italia. Hay inversiones que son completamente equivocadas, la economía va mal. Italia merece un gobierno más estable. Meloni y La Liga se lo pueden dar.