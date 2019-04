“Venezuela sufre la narcodictadura de Maduro”

24/04/2019 - El bisnieto de “Il Duce” nació en Buenos Aires en el barrio porteño de Palermo el 4 de marzo de 1968, y regresó a Italia en 1970. Cuando tenía aproximadamente 10 años de edad su familia fue a vivir a Venezuela, un país que atesora en su corazón y por el que “sufre mucho” por todo lo que sucede actualmente en ese país caribeño. Mussolini no tuvo reparos, en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL , de opinar sobre Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.



¿Qué importancia tiene en su agenda de trabajo América Latina, particularmente la Argentina, en donde usted nació, y Venezuela en donde usted se crió?



Eso se podría conjugar con la falta de política exterior de los últimos gobiernos italianos, y que demuestra con lo que está pasando en Libia, la total falta de políticas internacionales por parte nuestra. Por supuesto, Latinoamérica tiene lazos históricos con Italia que son muy profundos. Mi primer pensamiento va hacia Venezuela, un país que está sufriendo por la narcodictadura corrupta de Maduro, en donde hay hambre, en donde no funcionan los hospitales, en donde hay corrupción institucionalizada y en donde te matan en medio de la calle por nada. El gobierno italiano no ha tomado una posición clara en contra del dictador Maduro. Eso se hace porque el partido 5 Estrellas, que es un partido ideológicamente de izquierda, no quiere permitir eso. Italia fue el único país en Europa en donde no aceptaron apoyar a Juan Guaidó. También en la Argentina, Italia no tiene ninguna política importante. Pienso que es el momento en que debemos volver a estrechar las relaciones con países que históricamente están cercanos a nuestra cultura.



¿Qué recuerda de su estadía en la Argentina y qué hecho de este país lo marcó a usted?



En la Argentina estuve muy poco y regresé otras veces por trabajo. La Argentina es un país lindo, pero es un país también que no ha encontrado la manera de salir para adelante y vive ciclos alternos. Conozco mejor Venezuela, en donde viví. Viví en los años en que Venezuela acogía a muchísimos extranjeros y también una gran cantidad de argentinos y otra gente de Latinoamérica. Sufro mucho por ver cómo está ahora. Uno de los países más bonitos del mundo, más rico, está completamente destruido por las ideologías malsanas del socialismo que en ningún lugar del mundo ha traído beneficios sino solo hambre, miseria, destrucción y pobreza.