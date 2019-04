“En Atamisqui, la gente se alegra de saber que me va bien en la vida”

25/04/2019 -

¿Qué sensaciones te embargan el seguir cantando y te pregunto esto porque, en el 2000, pensaste en retirarte de los escenarios?

En el año 2000 yo dije hasta aquí llegué porque yo quería dedicarme a cantar canciones para Dios. Estando en Ecuador recibí un mensaje que decía: ‘Leo, tú eres uno de mis elegidos y quiero que utilices tus canciones para conquistar almas para el Señor’. Me di cuenta de que el Señor quiere que yo convoque gente con las canciones que fueron famosas y les hable de la Palabra. No soy pastor ni nada. Me preparo lo mejor que puedo, pero dejo que el Señor ponga las palabras en mi boca cuando voy a hablar de Él. La respuesta es muy linda porque mucha gente viene y me saluda, me felicita y mucha gente que uno ora por ellos son sanados, son mejorados. Antes de subir al escenario oramos con mis músicos. Eso nos da una fuerza tremenda para salir a pelear a ‘la boca del lobo’ como llamaba al público el gran Luciano Pavarotti. La verdad que da un poco de pánico. Cuando salgo a cantar, hasta la tercera o cuarta canción siempre tengo ese dolorcito en el estomago. Mi Señor me quita todos esos miedos y mis angustias. Cuando termino mis shows, la gente me despide con un cariño enorme. Estoy viviendo momentos lindos, agradables, un respeto de la gente que para mí es maravilloso. Recibo aliento desde todo el mundo, hasta de mi Estación Atamisqui querido. La gente se alegra de saber que me va bien en la vida.

¿A qué atribuyes ese corazón palpitante que tiene la gente, sea el público latino o americano, contigo y que hace que cada show tuyo sea una celebración?

No lo sé, pero pienso que es una bendición del cielo. Yo siempre estuve alineado a mi Padre Celestial y cada vez más porque cada vez más son las cosas hermosas que me brinda en mi vida personal y profesional. Soy un convencido de que en todo esto está la mano del Señor. Siempre estoy actualizándome, preparándome constantemente porque soy un convencido que los retos del futuro son prepararse para las nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que tratar de educar a nuestros jóvenes para que se inclinen hacia ese lado de la tecnología que nos van a dar muy buenos resultados y es lo que pide el futuro. Un sacerdote amigo, hace poco, me dijo: ‘Mira Leo, te he visto en varios lugares y predicas la Palabra de una manera tan linda que la gente sale feliz’. Pienso que Dios me está utilizando de una manera hermosa porque la gente es feliz con mis canciones, cuenta cosas de sanación. Lo importante para llegar a Dios es estar arrepentido de todas las malas cosas que uno haya podido hacer en la vida. Cuando uno se junta a orar en familia y pide algo para que tenga respuestas uno tiene que estar limpio de pecados y el milagro sucede. Es lo que me está pasando a mí.

¿Encuentras desesperanza o hay esperanza en el mundo?

Hay mucha confusión. Desgraciadamente, la gente está pensando siempre en el dinero y el dinero lo único que hace es enviciarte más. La gente necesita tan poco para vivir; por supuesto, si vive bien necesita un poquito más, pero creo que ese debe ser el límite de su ambición. Con esto no quiero decir que la gente no ambicione tener grandes empresas, grandes cosas o grandes proyectos, pero sin dudas no tiene que estar tan aferrado al dinero. El dinero tiene que ser para beneficio de todos. La inteligencia tiene que ser para que uno pueda hacer cosas que beneficien a todos.