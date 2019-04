Leo Dan tendrá su serie y es posible que se haga un filme

25/04/2019 -

Siguen los éxitos para Leo Dan. Ya está en producción una serie sobre su vida, la cual, según reveló Dady Brieva, quien tendrá un papel en la serie, Peter Lanzani y Felipe Colombo son los actores que interpretarán a Leopoldo Dante Tévez en distintas etapas de su vida. Y quien confirmó acerca de la realización de este audiovisual fue el propio Leo en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Además, está en proyecto una película, un nuevo disco, una nueva gira y un show a toda orquesta en el teatro Colón (Buenos Aires).

¿Cuáles son los avances que se hicieron en torno a la serie?

Vanesa (su hija) está en México, y ella es quien se encarga de la parte relacionada con la serie. Este domingo pasado, Vanesa me dijo que está avanzando muy bien, pero lo que desconozco es quién la va a comprar. No sé si será Netflix u otra plataforma digital.

¿Cómo te sientes que aspectos de tu vida y obra sean llevadas a la televisión?

Lo que me está sucediendo es algo increíble. Como me dicen aquí en casa (en Miami), ‘estás jugando en las ligas mayores’. Ayer mismo (por el martes) llegué desde Nevada, en donde estuve realizando unos shows que también incluyeron California y Texas. La verdad, los teatros estuvieron todos llenos con cuatro a cinco mil personas. Eso me llena de alegría y me sorprende porque todo está funcionando. Le tenemos que dar gracias a Dios, como siempre, porque es Él quien está produciendo todas estas cosas. Siempre trato de hacer quedar bien a los santiagueños, en especial, y a todos los argentinos.

¿Cómo vives todos estos nuevos logros sorprendentes que estás obteniendo con tus 77 años?

Lo vivo con alegría porque realmente sigo trabajando. Dios me da fuerza cada vez que piso un escenario. ¿Qué más le puedo pedir a mi Señor?, fuerza, futuro y no parar porque si uno para engorda, le duele los huesos. En cambio, cuando uno la pelea hay cosas más lindas que desarrollar y ganas de vivir también. Además de la serie, también está en proyecto la realización de una película.

¿Es un hecho concreto lo de la película?

Es un proyecto. En este viaje que hice a California para presentar la ‘Caravana del amor’ me encontré con gente que quiere poner dinero para hacer una película sobre mi vida. Les dije que hablaran con Nico para ver qué pasa. En caso de que se concrete, quiero que Alfonso Cuaron (director mejicano de ‘Roma’) sea quien la dirija. Por ahora, es solo un proyecto. No hay nada seguro todavía.

Un año maravilloso, realizaciones concretas y un camino largo por andar aún.

Esperemos que Dios se apiade de mí y me dé fuerzas para seguir cumpliendo porque, a veces, me cuesta a mí, sobre todo viajar. Aunque haga un solo show por día, la verdad que pesa mucho. Cuando uno termina el show y le va bien, a uno le cuesta dormirse porque uno se queda pensando: ‘Uh, Dios mío, qué lindo estuvo esto, pero no me quiero entusiasmar porque no hay que desgastarse’.

Tienes el don de la palabra, la capacidad de traducir con sencillez historias humanas muy profundas. ¿Cuánto tiene que ver ese mandato de Dios, del que me hablabas inicialmente, en todo este buen momento por el que estás atravesando?

Si tengo que darle gracias a Dios es que yo siempre voy a Atamisqui, siempre voy a Santiago y recupero ese espíritu que nuestros padres nos han enseñado de ser humildes, de ser caritativos, de ser buenos con la gente, de ser comprensibles y tratar siempre de ayudar que, para mí, es el mérito más grande que Dios me ha dado como es el de ayudar a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos y a los músicos que ni conozco.