Massa: "Macri quebró la confianza de todos”

Así lo expresó Sergio Massa en relación a la crisis económica actual y al reciente dato sobre la suba del Riesgo País a 936 puntos. “El problema es que el Gobierno sigue apostando al sistema financiero en lugar del trabajo y la producción. La política económica de Macri fracasó y hay una falta de credibilidad y previsibilidad total”, remarcó.

En declaraciones televisivas, el líder del FR y precandidato a presidente por Alternativa Federal manifestó su preocupación por la crisis económica que se profundiza a partir de la inflación incesante, la caída de la producción y la creciente falta de confianza del mundo hacia la Argentina, reflejada en el aumento del Riesgo País hasta 936 puntos.

Al respecto, Sergio Massa sostuvo que “ve muy complicada la Argentina, porque el problema es que el Gobierno sigue apostando al sistema financiero, en lugar de ver al trabajo y la producción” y que “Macri quebró la confianza de todos. Su política económica fracasó y hay una falta de credibilidad y previsibilidad total.

“En 3 años de gestión de Macri, el PBI de la Argentina cayó un 40%, la inflación interanual ya superó el 50%, la cifra más alta en los últimos 27 años”.

Y agregó: “Estas son las consecuencias de una economía orientada y dirigida a las finanzas y la especulación. Hay un punto en el que la insensibilidad tiene que tener un límite para no caer en la crueldad, pero con el ajuste este gobierno demostró lo contrario y dejó a millones de argentinos afuera”, afirmó.

Massa, que el pasado 2 de abril presentó sus “10 Compromisos por la Argentina”, 10 políticas de estado a largo plazo para sacar al país de la crisis, destacó que para poder recuperar la economía “hay que exportar trabajo argentino al mundo y generar dólares genuinos”.

“El mundo discute trabajo con valor agregado y nosotros nos estamos quedando afuera. Por eso, desde Alternativa Federal después del 10 de diciembre vamos a volver a poner al trabajo y a la producción en el centro de la escena”, indicó también.

El líder del FR y precandidato a presidente por Alternativa Federal fue consultado por el exabrupto que cometió la diputada nacional Elisa Carrió en su visita a Córdoba, al hablar sobre la muerte del exgobernador José Manuel De la Sota. En ese sentido, aseguró: “Lo de Carrió fue una barbaridad, no fue un malentendido, ni un exabrupto ni una salida de tono. Es una persona inmoral. Es una nueva muestra de la insensibilidad del Gobierno y de sus dirigentes, que no son conscientes del sufrimiento que causan y que atacan hasta a quienes ya no pueden defenderse”.

Por otro lado, Massa recordó con afecto su amistad con De la Sota y señaló que “fue un dirigente que dejó una huella imborrable en millones de argentinos y argentinas, un gobernador que dignificó a los cordobeses en años muy difíciles. Un compañero que me enseñó a ser mejor y a quien siempre voy a admirar”.