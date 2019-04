En el 25 de Mayo, Raly y Aristimuño empiezan su gira nacional

25/04/2019 -

Raly Barrionuevo y Lisandro Aristimuño vendrán a Santiago a mediados de junio para presentar, en el teatro 25 de Mayo, su espectáculo enmarcado en el proyecto musical “Hermano Hormiga”.

De esta manera, Raly y Lisandro iniciarán en la “Madre de Ciudades” su gira nacional que, este año, comprenderá a veinte ciudades de la Argentina.

“Estamos por largar un disco del proyecto de Hermano Hormiga, que es el show que hacemos con Lisandro Aristimuño y con el cual estaremos en Santiago. Por ahora, la fecha de Santiago sería el 15 de junio. A esa fecha la tengo guardada. Estoy cuadrando toda la gira”, resaltó Martín Sueldo, manager de Raly, a EL LIBERAL.

Encuentro de talentos

El encuentro del santiagueño y el rionegrino les permite reunir sobre una base de dos voces y dos guitarras, un repertorio que combina obras propias y que añade seleccionadas piezas con las firmas de Silvio Rodríguez (“El necio”), Chabuca Granda (“El surco”), Juan Luis Guerra (“Ojalá que llueva café”), Rolando Valladares- Manuel Castilla (“Bajo el sauce solo”), Raúl Carnota (“La Sixto violín”) y Chango Rodríguez (“De mi madre”).

Los dos solistas más importantes de su generación- uno del folclore y otro del rock- se disuelven en esta hermandad musical con temas propios y del folklore latinoamericano. “Hermano Hormiga no está hecho para laburar, surgió de juntarnos en un asado, agarrar la criolla y tocar. Antes que músicos somos amigos y aunque no toquemos nos vemos. El proyecto surgió después de la amistad. No nos hicimos amigos tocando”, supo contar Raly al hablar de este proyecto artístico.