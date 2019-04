Correa le dio el triunfo al “Aleti” que sigue soñando

25/04/2019 -

El delantero argentino Ángel Correa marcó el gol que otorgó el triunfo a Atlético de Madrid ante Valencia por 3 a 2, postergó el festejo del líder Barcelona y lo mantiene con chances mínimas de pelear por el título en la liga española.

El rosarino Correa ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo y a nueve del cierre, con una definición exquisita de media distancia, señaló el 3-2 para el equipo de Diego Simeone, escolta del Barcelona.

Con esta victoria, Atlético de Madrid alcanzó los 71 puntos y continúa a nueve del equipo catalán (80) a falta de cuatro fechas.

El club madrileño se puso en ventaja con el tanto de Álvaro Morata (PT 9m) y Valencia, con el defensor Ezequiel Garay como titular, empató con el gol de Kevin Gameiro (PT 36m).

El francés Antoine Griezmann (ST 4m) adelantó al “Aleti” en el marcador y Dani Parejo, de penal, tras la intervención del VAR, puso el 2 a 2 (ST 32m). Pero a los 36 minutos Correa selló el triunfo para los del “Cholo” Simeone.

La jornada continuó con el empate de Celta, con el defensor Gustavo Cabral, ante Espanyol, por 1 a 1, en la ciudad de Barcelona. El conjunto de Vigo, con 36 unidades, no pudo escaparse de la zona de descenso que ocupan Girona (34), Huesca (29) y Rayo Vallecano (28).

Leganés, con el delantero Guido Carrillo como titular, perdió como local ante Athletic Bilbao por 1 a 0 y Levante goleó en su estadio a Betis por 4 a 0.

Hoy: Sevilla vs. Rayo Vallecano; Real Sociedad vs. Villarreal y Getafe vs. Real Madrid. Resultados: Huesca 2, Eibar 0; Valladolid 1, Girona 0 y Alavés 0, Barcelona 2.

Posiciones: Barcelona 80 puntos; Atlético Madrid 71; Real Madrid 64; Getafe 54; Valencia y Sevilla 52; Athletic Bilbao 49; Alavés 46; Betis y Espanyol 43; Real Sociedad y Leganés 41; Eibar 40; Levante 37; Celta y Villarreal 36; Valladolid 35; Girona 34; Huesca 29; y Rayo Vallecano 28.