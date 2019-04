La cosecha, complicada en seis departamentos del este

25/04/2019 -

Una información aún preliminar que manejan en la Estación Experimental (EEA) Quimilí del Inta señala que las precipitaciones que vienen sucediéndose en estas últimas semanas afectó la cosecha de granos como la soja y también del algodón. Estos debían comenzar a cosecharse en esta semana, pero por la falta de piso ahora se ha postergado.

“El problema está en las pérdidas que va a tener la soja. Esta semana debió empezar la cosecha, pero no hay piso para cosechar. El algodón también se va a perder”, señaló la Ing. Graciela Leguizamón, directora de la EEA del Inta.

Añadió que “la zona afectada son 600 mil hectáreas. Todo el departamento Belgrano, el este de Ibarra, el este de Taboada, de Moreno, Avellaneda y Aguirre”.

A su vez, el Ing. Raúl Willi, de la agencia de extensión del Inta en Los Juríes indicó que “está muy complicado. Estamos haciendo un informe y aún no tenemos datos precisos porque no se puede recorrer ningún lugar. Pero no son buenas las perspectivas”. Destacó que “algo de soja y maíz se cosechó en estos días previos a las lluvias porque los cultivos están maduros, pero ahora ya no hay forma de entrar porque los lotes están anegados”.

El ingeniero apuntó que “en el caso del algodón sucede lo mismo. Es imposible entrar con máquinas y tampoco están en condiciones, ni siquiera para cosechar a mano”.