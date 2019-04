Ministerio de Justicia firmó convenio con la Facultad de Humanidades

25/04/2019 -

Mediante una reunión protocolar, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Ricardo Daives, firmó un acta acuerdo con la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud de la Unse.

El convenio se enmarca en el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Justicia, en relación al fortalecimiento de las relaciones institucionales. Esto permite un trabajo conjunto con otras entidades para llevar adelante políticas públicas destinadas a la formación en la esfera social. En el encuentro estuvo presente el decano de dicha facultad, Lic. Marcelino Ledesma; el Dr. José Vezzosi, secretario de Posgrado por la Unse; subsecretario de Justicia, Dr. Ramiro Santillán y Dr. Gastón Merino, asesor del ministerio. El acta de integración, asistencia y cooperación permitirá extender ofertas académicas y efectuar acciones políticas e institucionales.

El Dr. Merino destacó “la prestancia y apertura de la Facultad para este tipo de convenio que fortalecerá tanto al ministerio como a la Universidad y sus alumnos”.

Alcance

Las autoridades destacaron que el acta se concibe con los fines de establecer acciones de coope ra c ión, c apa c i - tación, investigación y asistencia técnica en programas de interés mutuo. Entre dichas actividades se contempla las de desarrollar actividades de formación en materia de DD.HH. y accesibilidad a la Justicia; propiciar el debate y la formación de la ciudadanía acerca del contenido y alcance de los DD.HH.; la articulación interinstitucional, para la formación y actualización en las áreas de DD.HH. y acceso a la Justicia; posibilitar la accesibilidad de profesionales de la administración pública provincial a la formación de posgrado en materia de DD.HH. con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la Justicia y la vigencia de los DD.HH. y proyectar nuevas propuestas de formación de posgrado en el ámbito de la Justicia y DD.HH. y otros espacios disciplinarios que sea de interés de las instituciones participantes.