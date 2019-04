Se puso 4 kilos de ropa para no pagar exceso de equipaje

Hoy 07:34 -

Natalie Wynn de 30 años, fue noticia mundial al ponerse 4 kilos de ropa en el aeropuerto de Manchester, Inglaterra, para no tener que pagar el exceso de equipaje.

La decisión de la joven se debió a que su valija pesaba 9.4 kilos, pero el máximo para subirla al avión era de 6. "Me puse cuatro vestidos, dos pares de pantalones cortos, me até un vestido al cuello, me puse una falda, me puse dos vestidos en los vestidos que tenía puestos. Además, me puse dos pares de zapatos y una chaqueta”, afirmó Wynn a The Sun.

Otra de las grandes razones de su hazaña fue tenía solamente 69 euros en su cuenta de banco, y se iba a las Islas Canarias a un all inclusive. "No quería usar la poca cantidad de plata que me quedaba para subir mis maletas", explicó.

“Sentí que me iba a desmayar porque hacía mucho calor. Tan pronto como subí al avión, me quité todo y lo guardé de nuevo en mi maleta”, concluyó esta viajera que logró vencer al sistema.

