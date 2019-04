Político descubre que sus hijos 'hackeaban' el reconocimiento facial de su PC

Hoy 07:43 -

Un político irlandés quería saber el motivo por el que la batería de su notebook siempre estaba en minímo y terminó descubrió que sus hijos burlaban el sistema de seguridad facial de una forma muy sencilla.

Al parecer, sus hijos estaban utilizando una fotografía de su cara, impresa en unos folletos publicitarios, para desbloquear el reconocimiento facial de su PC, según informa Mashable.

"Me preguntaba por qué la batería de mi portátil se agotaba cada vez que lo dejaba en casa", escribió el martes el eurodiputado Matt Carthy en Twitter. "Resulta que mis niños han estado utilizando mis folletos electorales para burlar el reconocimiento facial...".

Aunque no podríamos acusar a sus hijos de ser unos hackers expertos, sí que hay que reconocerles ser bastante originales y efectivos. Por supuesto, esta no es la primera vez que se demuestra que los sistemas de reconocimiento facial no son tan sofisticados y seguros como quieren hacernos creer, ya han habido otros casos en los que se ha burlado al sistema.

"No estoy seguro de estar orgulloso por el ingenio de mis hijos o preocupado por su astucia", añadió en la misma red social.

Ante cualquier duda, siempre es mejor utilizar una contraseña numérica o lineal para evitar cualquier tipo de fallo.

So, I was wondering why the battery on my laptop was running down every time I left it at home.

Turns out the kids have been using my election leaflets to get through the facial recognition lock...

I’m not sure whether to be proud by the wit or concerned by the sneakiness? pic.twitter.com/rtDsuNRB8B