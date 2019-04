Dady Brieva: “Cristina presidenta y Massa gobernador sería una buena manera de ganar”

Hoy 20:34 -

¿“Sinceramente” es la confirmación de que Cristina Fernández de Kirchner se presentará como candidata?

El libro es uno de los elementos de una estrategia que fue bien guardada desde hace muchos meses, que lo sabían pocos, pero es parte de una estrategia. Es mi interés, mi moción de anhelo (que Cristina sea candidata a presidenta), pero la verdad que yo no estoy al tanto de lo que pasa en el círculo de Cristina porque yo no hablo con dirigentes, no “rosqueo” porque no es mi metier, no estoy en eso.

Dada tu postura súper definida en cuanto a tu defensa al kirchnerismo, ¿nunca te han tentado con nada? ¿Nunca nadie se acercó a vos?

Ciento setenta mil millones de veces, ciento setenta mil millones de veces de todo lo que te puedas imaginar y más, pero no es lo que me he preparado para hacer. Yo tengo respeto por ese mundo formado del cual tanto anhelo. Uno, para ser cómico y capocómico tenías que atravesar cien lugares y cien estadios para llegar. Jamás podría pertenecer a algo para lo cual no me he formado.

En su libro, Cristina sostiene que Macri es el caos y cree que hay que volver a ordenar la Argentina. ¿Qué lectura haces de esto?

La verdad no sabría decirte. Te contesto todo y te contesté todo sinceramente, pero no sabría a qué se refiere con caos porque me parece como una definición muy simple, me parece que es más profundo. No sé tampoco qué significa caos en ese contexto y qué significa ordenar en ese sentido... Si es ordenar las cuentas, hacer un país más federal, saber de que cuando un porteño mira Santiago del Estero qué es lo que está mirando; tener un territorio tan vasto, de norte a sur y de este a oeste, qué significa ordenar un país como éste, significa ordenarlo históricamente, significa ordenarlo económicamente, significa ordenarlo desde las economías regionales. La verdad que no sé qué especie de ordenamiento estaba pensando Cristina.

¿Tu sueño sigue siendo Cristina presidenta y Massa gobernador?

Me parece que para esta coyuntura, para empezar, Cristina presidenta y Massa gobernador sería una buena manera de ganar por lo que representa simbólicamente Sergio Massa y porque no he visto nunca en mi vida, no lo conozco personalmente. Pero me parece que sería un buen gobernador. Me parece que tiene la edad justa como para haber sido intendente de Tigre, gobernador y después ser presidente.

Me parece que la provincia de Buenos Aires, en ese sentido, es un buen desafío. Me parece que Randazzo (Florencio) se lo perdió. Y me parece que para esta etapa Cristina es la única que puede, realmente, sostener un modelo, que es un modelo nacional, popular, que tenga los principios del peronismo, con una independencia económica, con una soberanía, con una nacionalización que tenga que ver con todo lo que esté agarrado al suelo argentino y al aire también.

Lo demás es echarle agua a la leche. Me parece que lo demás es pasteurizar. No significa nada.

¿Por qué consideras que muchos dirigentes se crispan cuando brindas una opinión política?

Porque creo que tengo un lenguaje popular que he sabido desarrollar a lo largo del tiempo, lo cual me ha dado una cartera de clientes importantes y me hizo conocido. Es porque les doy en la línea de flotación de un discurso que no tiene profundidad. Se lo da un tipo al cual no le han encontrado nada.

Entonces, me vuelvo muy creíble. Al no encontrarme nada, al ver que no he cobrado nada, al saber que tengo una vida limpia por lo menos en lo que predico y al ver que no voy por nada y al ver que me la gané haciendo chistes, no tienen en dónde darme. Eso realmente los crispa. Ellos trabajan mucho sobre lo que es la comunicación y en realidad yo, en dos programas de canales de cable, se los hago mierda. Eso les debe molestar mucho. Tampoco es mi intención que les moleste. Yo no voy por nada, solamente soy un cómico con ideología.