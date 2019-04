Dady: “Yo no sabía que era una especie de semidiós en México”

Hoy 20:47 -

En una entrevista que le realizamos a Leo Dan nos dijo que estaba muy contento con la realización de la serie.

¿Puedes hablar algo más sobre este proyecto? Es un proyecto y no hay nada. Tenemos pacto de confidencialidad. Solamente se sabe que a la serie se la hará y que puedo llegar a hacer un personaje. Ese personaje puede ser Hugo López, un argentino que estuvo viviendo en México y que fue también el representante de Luis Miguel, pero nada más que eso.

Lo de Peter Lanzani y Felipe Colombo interpretando a Leo Dan en distintas etapas de su vida ¿es un hecho?

Eso también fue otro de los comentarios que largó la productora. Eso es todo lo que dije y no hay más nada que eso.

¿Cómo ves que aspectos de la vida y obra de Leo Dan sean llevadas a la ficción?

Me parece que es una deuda pendiente en general que tiene el espectáculo con Leo Dan ya que, en ciertos países, como México es como una especie de semidiós. Yo no sabía que Estela Raval era tan conocida en Cuba hasta que llegué a Cuba. No sabía que eran tan conocidos en Colombia Piero y Facundo Cabral hasta que llegué a Colombia. Yo no sabía que Leo Dan era una especie de semidiós en México. La verdad que no lo sabía.

¿Qué sensaciones te genera a vos escuchar las canciones o leer la poesía de Leo Dan?

Tiene que ver con toda una conexión con mi infancia y adolescencia. Yo tengo 62 años y me he criado con esas canciones, las de Leo Dan, Palito Ortega, Lalo Fransen y los sábados Circulares de Pipo Mansera. Artistas, los que mencionan, que salieron de la entraña misma del pueblo. Uno cuando se va del pueblo se va para no volver.

Cuando se va del pueblo se va a conquistar con una presión porque vos te llevas los sueños de todos los muchachos amigos tuyos que quedaron, los sueños de tus padres. En realidad, vas a vivir el sueño que ellos no pudieron vivir. Entonces, el compromiso es muy grande.

El tipo que llega, como llegó Midachi y el mismo Leo Dan, era matar o morir. Es una sola bala y teníamos que ser bien certeros. No había oportunidades. Hacíamos todo lo que teníamos que hacer.