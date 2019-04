Hoy 20:52 -

¿Qué tiene Midachi que, a 35 años de existencia, sigue encantando a la gente?

Es porque no hemos cambiado la fórmula, sigue teniendo los mismos elementos con los cuales se formó y porque no hemos traicionado. En definitiva, la gente va a buscar lo que alguna vez vio y encontró. Es como ir a un Mc Donalds porque sabes que vas a comer esa hamburguesa. Nosotros no hemos cambiado. Somos los mismos.

¿Cuánto influye, en la construcción del espectáculo, el apor te que pueda hacer la gente?

No, en la construcción del espectáculo el comentario de la gente no influye para nada. Siempre hacemos lo que nosotros creemos que hay que hacer.