Brieva no le cree nada a Marcos Peña

Hoy 21:18 -

Marcos Peña dice que está todo bien.

¿Qué opinas? Está bien, sí, sí, es como mi hijo cuando va a repetir de año. Me dice (el hijo) que se va a salvar, que hasta el 29 de noviembre me dice que se va a salvar, que se va a salvar. Entonces, se lleva 14 materias y repite el año. Sin dudas, ni Marcos Peña ni mi hijo describen una realidad tal cual es.

¿A quién es funcional la grieta? A ellos. El mundo de los artistas se ha visto agrietado últimamente. En cambio, vos, con Luis Brandoni, trabajaron formidablemente en el filme “4x4”

¿Cómo has vivido esa experiencia con “Beto” Brandoni? Eso también es un título que dispara otra idea bastante interesante que es a quien le fue funcional la grieta y cuando digo a ellos, digo ellos también manejaron esto de poner la diferencia en los artistas. No la pusieron en los políticos que resuelven el presupuesto del 2019, prefirieron ponerla, mediáticamente, en la diferencia que pueda tener Alfredo Caseros con Pablo Echarri. También es una falsa opción y es una manera de desviar la atención. Por eso digo que ellos manejan la agenda y no es poca cosa manejar la agenda. Esto que ahora se está poniendo como sorpresa de que Brandoni y yo nos llevemos bien, me parece que es una sorpresa también afectada porque no deberíamos llevarnos mal con Brandoni porque los dos tenemos la misma edad, porque sabemos de qué se trata, porque nunca hemos faltado el respeto y porque somos tipos que nos une el trabajo.

¿“4x4” hace algún tipo de aporte para entender algunas de las razones de la inseguridad o los comportamientos violentos de algunos seres humanos? No. “4x4” es una ficción que trata de interpelar al espectador para que el espectador cuando termine de ver la película no termina de verla sino que empieza a ver la película comiendo una pizza, tomando una cerveza y dialogando sobre lo que vio. Me parece que esa es la función de “4x4”. Están todos los colores. Están todas las voces. Está la justicia por mano propia, está el garantismo, está el linchamiento popular, está el comportamiento de los medios, está todo. Después, se interpela al espectador y el espectador saca su conclusión.

Pacto de caballeros ¿Crees en los pactos de caballeros en la Argentina de hoy?

Lo que pasa es que los caballeros tampoco existen. Si vos me decís que puede haber un pacto de caballero entre yo y Miguel (por Del Sel) y entre Miguel y el “Chino”, sí, porque creo que somos tres caballeros. Ahora, un pacto de caballeros entre un gobierno neoliberal y un empresariado me parece que son dos garcas que no pueden pactar nunca nada. No es el pacto de caballeros al cual nos referimos.

¿Qué camino le ves a este pacto de caballeros que firmó Macri con un grupo de empresarios?

Es un pacto de caballeros donde los intereses, que es el verdadero objetivo y motivo de la vida de estos tipos, están en juego. Hay intereses que los dos lo quieren. Me parece que el pacto de caballeros se produce cuando no hay intereses.

¿Cómo vives esta permanente vigencia que tienes tanto como hombre del espectáculo y como una persona socialmente comprometida?

La verdad que lo vivo como que no me queda otra, ¿no? Uno tiene que ser esencialmente lo que es y sin faltar el respeto a nadie tener la certeza de saber que uno ha hecho las cosas como la ha querido hacer, como la ha sentido, que no jodido a nadie, que no ha robado, que lo ha conseguido en base al trabajo. Desde esa perspectiva, lo más sinceramente posible y sin tener anhelos, ni políticos ni nada, solamente una conciencia y una ideología que a uno lo hace pensar libremente andamos por el mundo. No son épocas fáciles, pero nunca le he esquivado al cuerpo, tampoco llegué a lo que llegué solamente contando chistes. Me parece que todo tiene que ver con todo. Uno tiene una línea ética y estética a lo largo de la vida. Me parece que uno como juega al fútbol, come, va al baño, hace el amor, cocina, prepara el mate, uno tiene una línea ética y estética. Uno podría decir que hay una forma peronista de hacer las cosas, si querés jugar con las palabras, y hay una forma ‘Midachesca’ de hacer las cosas y hasta debe haber una forma santiagueña de hacer las cosas, solamente como para proponerlo lúdicamente. No es científico sino solamente como para establecer un juego de palabras y saber que hay dos o tres elementos que los une.