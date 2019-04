La novia del nieto de Mirtha lo habría engañado con Lavezzi

Hoy 21:23 -

El nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale volvió a Buenos Aires de las minivacaciones, con reconciliación incluida, que compartió con su novia, la modelo, Lucía Pedraza, en Nueva York y Miami, y se encontró con los noteros de los programas de chimentos, adonde el único tema es el rumor de un affaire entre su pareja y su amigo el futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi.

Fiel a su costumbre de no ventilar su vida privada en los medios, Nacho solo sonrió para las cámaras. Sin embargo, la que sí habló fue la expareja del “Pocho”, Yanina Screpante, también modelo, quien confirmó que Lucía Pedraza tuvo algo con su ex, algo que calificó de “falta de código”, teniendo en cuenta que Lavezzi y Viale son amigos.

“Tengo entendido que Nacho y ella no estaban en pareja. Me parece que estaban en un impasse. Pero, bueno, un poquito de falta de códigos porque la conozco a ella. Te digo la verdad, me sorprendió un montón. Hasta en un principio le creí. Ella me vino a encarar a mí porque tenemos amigos en común.

Me vino a decir ‘ay no puedo creer lo que se está diciendo’, le dije que le creía y después me enteré todo esto...”, contó Yanina al notero del programa “Los Ángeles de la Mañana”. Y si bien remarcó que no sería infidelidad porque ella ya no es pareja de Lavezzi, le quedan dando vueltas las dudas del pasado. “No es mi amiga, pero en París la llevé a todos los lugares, con Pocho inclusive, que no sé si ya había algo o lo venía mirando, o por ahí le gustan los amigos del novio. La realidad es que los que son amigos son ellos”, se despachó la modelo.

Y agregó: “Cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije ‘te creo’ y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije ‘cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar’. Porque me vino a mentir en la cara, no me mientas, no me hables. Me respondió ‘tenés razón que estás enojada, te pido perdón, me mandé una cagada’. O sea que me lo reafirmó. No me podía seguir mintiendo porque esto que se rumorea yo ya lo sabía porque tenemos mucha gente en común”.

Por otra parte, Screpante señaló filosa: “Nacho y Pocho son amigos. O eran... No sé, porque viste que ahora se usa el todos con todos. Ni idea, no sé”. Yanina Screpante y “el Pocho” Lavezzi estuvieron siempre envueltos en rumores de infidelidad por parte del futbolista, aunque la modelo nunca las comprobó.

Y Nacho Viale y Lucía Pedraza se separaron tras dos años de relación y ahora retomaron el noviazgo con el viaje al exterior que compartieron. ¿Habrá habido infidelidad? De lo que está segura Screpante es que la novia del nieto de Mirtha Legrand sí estuvo con su expareja.