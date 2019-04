Los encuentros del sábado irán en el nuevo horario de las 15

Hoy 21:33 - La Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos disputará mañana la décima fecha del Torneo Apertura José “Joshela” Pérez (C40), y Mario Alberto Carranza (C50). Será en el nuevo horario de las 15, con 30 minutos de tolerancia. El programa es: en Estrella Roja 1, Loma FC vs. Cuarto Pasaje y Despensa Nico vs. Pinto-Mar (50). En Los Poros, Los Poros vs. Los Herederos y Carnicería Daniela vs. Cristian FC (50). En Pablo VI, Pablo Vl vs. Club Piedritas y Pablo Vl vs. Carnes Marito (50). En Estrella Roja 2, Barrio 1º de Mayo vs. Cadetería Alsina y Estrella Roja vs. Unión For Ever (50). En Triángulo Rojo, Triángulo Rojo vs. Dos de Abril y Triángulo Rojo vs. Cadetería Alsina (50). En Santa Rita, Unión vs. Club Atlético Luján y Santa Rita vs. Dos de Abril (50). En San Luis, San Luis vs. Virgen del Rosario (amistoso) y Cerrajería José Luis vs. Islas Malvinas (50). En Liceo Policial, Los Fugitivos vs. Cristian FC. Ganan los puntos J. F. Neumáticos (C40) y Canalito (C50). Libre: 4º Pasaje (C50).