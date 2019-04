Se levanta el telón de la fecha 7

Hoy 21:34 - Mañana por la tarde se disputará la séptima fecha del apasionante Torneo de Honor, que organiza la Liga Bandeña de Ex Futbolistas. Una nutrida cartelera tendrá la tarde sabatina en la “Cuna de Poetas y Cantores”, ya que verán acción equipos de las categorías 20, 34, 40, 45 y 50. Los partidos del primer turno fueron prog r ama d o s p a r a l a s 15.30, con 30 minutos de tolerancia, mientras que los del segundo turno arrancarán a las 17, sin tolerancia alguna. La cartelera completa abarca los siguientes enfrentamientos: En Los Toy: 16, CSyD Soler FC vs. Matadero Viejo (20) y 17.15, CSyD Soler FC vs. Dep. Alem (34). En Villa Unión 2: Bº Salido vs. River Plate (34) y Villa Unión vs. Zugas FC (40). En Aristóbulo del Valle: Aristóbulo del Valle vs. Las Palmas (34) y Aristóbulo del Valle vs. Villa Suaya (50). En Argentinos del Sur: Argentinos del Sur vs. Irma FC (34) y Argentinos del Sur vs. 12 de Octubre (40). En Independencia: Independencia vs. Pablito FC (34) y Argentinos del Norte vs. Independencia (40). En El Rincón: Dep. Rincón FC vs. Nueva Esperanza (34) y Fénix FC vs. 12 de Octubre (34). En La Higuera: 14.30, Transporte Yamila vs. Belgrano (34); 16, La Higuera vs. Río Dulce (20) y 17.20, La Higuera vs. San Juan (34). En 25 de Mayo: 25 de Mayo vs. Real Avenida (34) y 25 de Mayo vs. Los Simpsons (40). En El Cruce: El Cruce FC vs. Paraíso (34) y El Cruce FC vs. Polirrubros DG (50). En Quilmes: 14.30, Quilmes vs. Villa Inés (34), 16, Quilmes vs. Produnoa (20) y 17, Argentinos del Norte vs. Quilmes (50). En Alto Verde: Alto Verde vs. Villa Nueva (34) y Alto Verde vs. Villa Suaya (40). En Produnoa 1: Dep. Manuel Belgrano vs. Central Norte (40) y Produnoa FC vs. El Polear (40). En San Lorenzo: 16, Def. Los Lagos vs. Coronel Lugones (40) y 17.30, Cable Express vs. Agua y Energía (50). En Besares La Guarida: 16, San Javier vs. Los Lagos (45) y 17.30, Besares vs. Belgrano (40). En Central Norte: Dep. Alem vs. Hual Club (45) y Central Norte B vs. Bandidos FC (40). En Coronel Lugones: Cabildo FC vs. River Plate (40) y Coronel Lugones vs. La Fraternidad (45). En Hual Club: Hual Club vs. Dep. Alem (40) y Hual Club vs. Hual Club B (50). En Paraíso: Grimalt FC vs. Los Cardones B (40) y Hual Club B vs. 25 de Mayo (45). En San Isidro: San Isidro vs. Dep. Walter (45) y San Isidro vs. El Polear (50). En Río Dulce: 14.30, Río Dulce B vs. Villa Inés (20), 16, Río Dulce C vs. Avenida City (20) y 17.20, Río Dulce vs. Rosario (45). En Produnoa 2: Platense vs. San Juan (45) y Diablos Rojos vs. Güemes (50). En Las Palmas: Las Palmas vs. Alto Verde (20) y Las Palmas vs. Irma FC (50). En Amutesa: 15.30, Def. de Dany vs. Coronel Lugones (34). En La Esquina: 15.30, Las Palomas vs. Villa Unión (34). En San José: 17, Los Cardones vs. Chacarita (40). En Argentinos del Norte: 17, Argentinos del Norte vs. Independencia (45). En Media Flor: 15.30, Besares vs. Paraíso (45). En 9 de Julio: 17, Def. 9 de Julio vs. Italiano (45). En Chacarita: 17, Chacarita vs. CDyS Soler FC (45). En San Juan: 17, San Juan vs. Principiantes Unidos (50). En Parque Municipal: 17, Soler FC vs. Sarmiento (50). En Def. de Vilmer: 17, Indep. Media Flor vs. Credenciales NOA (50). En Irma FC: 17, Irma FC B vs. Villa Raquel (50). En San Andrés FC: 15.30, San Andrés FC vs. CS Avenida (50). En Rentas: 17, Def. Pompeya vs. Villa Griselda (50). En Matadero: 15.30, Matadero FC vs. 25 de Mayo (20). En Belgrano: 15.30, Belgrano vs. Villa Suaya (20). En 17 de Octubre: 15.30, Transporte Yamila vs. Dep. Alem (20).