El Torneo “Prof. Amílcar Leiva” continuará el domingo

Hoy 21:35 - El Círculo de Futbolistas Veteranos no para con las emociones y este domingo volverá a despuntar el vicio con la cuarta fecha del Torneo Apertura, que lleva la denominación “Profesor Amílcar Leiva”. Este apasionante certamen tiene como protagonistas a los equipos de la categoría C55. Como ya es habitual, los partidos de cada jornada fueron programados para las 9.30 (con treinta minutos de tolerancia). Por la Zona A se jugarán estos encuentros. En Sindicato de Obras Sanitarias, Bobinados Piri vs. Tapiales Gemelas. En El Rincón, El Tony vs. Casa Olga. En Parque Municipal de La Banda, Eroplast vs. Santa Lucía. Por la Zona B, la programción es la siguiente: en Gremio Municipal, Sara Mañu vs. Opinión Deportiva. En Tarapaya, Ima- Cuinfase vs. Abogados. Estará libre en esta oportunidad, el combinado de Ateneo Ejército Argentino. Por otra parte, el Círculo de Futbolistas hizo saber que el delegado de El Tony tendrá que asistir a la reunión del próximo 30 del corriente, a las 20 horas.