El Torneo Apertura, en zona decisiva

Hoy 21:38 - El torneo Apertura que organiza la Liga Federal, tendrá continuidad mañana con la disputa de una nueva fecha, la cual será clave para los equipos que pelean por ingresar a la zona campeonato. La competencia transita la mitad de su desarrollo, pero la jornada de mañana tendrá el atractivo de que se acerca la etapa clasificatoria para las distintas categorías que intervienen en la organización. La programación completa de todas la divisiones es la siguiente. Cartelera En cancha 1 Luz y Fuerza: Casa Maud vs. Macroffice FC (1ª) y Metalúrgica Dorrego vs. Los Amigos (S). En Luz y Fuerza 2: Barrio Menéndez vs. San Antonio (M) y Julito Repuestos vs. Nueva Autonomía (M). En Sutiaga: Fletes San Luis vs. Dj Kinka S) y Coca Cola Fc vs. Nuevo Beltrán (S). En Polly 1: Eroplast Fc vs. Tapiales Las Gemelas y Papelería Pamela vs. Auténticos Piratas (M). En Polly 2: Farmacia Abdala vs. Matoque Fc (S) y El Argentino vs. Matoque Fc (S). En Aranda (Clodomira): El Progreso vs. Cimes Fc (1ª) y Estación de Servicio Anabel vs. Adi Fc (S). En Atlético Forres: Rabenar Forres vs. La Juve (S) y Rabenar Forres vs. Amigos Textiles (1ª). En Unión de Beltrán: Beltrán FC vs. Flaco y Persa (1ª) y Dr. Beltrán vs. Deportivo Rec (M). En Copse 1: Copse FC vs. Abogados Cat (S). En Aesya: Los Lamentos Fc vs. Antaje Fc (1º) y Farmacia Plata vs. Piquito FC. (S). En Halcones 2: Juramento Fc vs. Amigos de Lucianita (L) y La Saavedra vs. 100 % Bandeños (M). En Halcones 3: Gremio Fc vs. Tente FC. (1º) y Amigos de la Vida vs. Dr. Atese (M). En Cilindro Cortez: El Deport vs. El Desafío (S) y Pje. San Esteban vs. El Desafío (M). En Logística: La Católica vs. Huracán Beltrán (1º) y Techos Mendieta vs. Palermo FC (M). En Alumni Zanjón: Iosep FC vs. Argentino Jrs. (1ª) y Campos GNC vs. Amigos X Siempre (1ª). En Atsa Nº 1: Los Tigres vs. El Oeste (L) y José Ignacio FC vs. La Bañadera (S). En Bascon Nº 1: Defensa Civil vs. Pilchería Max Mar (S) y Amigos Matera vs. Grupo Red (M). En Bascon Nº 2: La Juntada vs. Los Gauchos (S) y Ex Combatientes vs. Dist. Lealcito Óptica Bella Vista (M). En El Gringo Maco Nº 1: Juveniles Tronquito vs. Totenham FC (L) y Grasería Fernández vs. Copa Aeropuerto (M). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Loreto FC (S) y Bioquímicos vs. Iosep FC (M). En El Gringo Maco Nº 2: El Triángulo vs. Beula Construcciones (S) y Red Star vs. Despensa del Valle (M). En Potrerito 2: Galpón Maco vs. Pje. 346 (L) y Gremio FC vs. Los Carpas (L). En Rivadavia de Vuelta de la Barranca: Excursionistas FC vs. Agricultores Unidos (1ª) y Posnet Santiago FC vs. Caja Apunse FC (S). En Mamita Cardozo: Los Murciélagos vs. Profe Karen (S) y Profesores de Educación Física vs. Barrio Cáceres (M).En Sayago Cardozo: La Estafeta vs. Pepsi FC (S) y Taller Dany vs. Peluquería Nano (S). En Los Pichones Nº 1: Adhoc FC vs. La 22 (1ª) y Roque y Amigos vs. Potrero FC (M). En Los Pichones Nº 2: Rivadavia FC vs. Los Amigos FC (1ª). En La Porteña: Salamanca FC vs. Veteranos de Malvinas y Kovak Autonomía vs. Profesores y Amigos (M).