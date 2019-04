FÚNEBRES | 26 de abril de 2019

26/04/2019 -

FALLECIMIENTOS

Rosa Margarita Archetti de Quainelle

Juan Ebaristo Vega

Guido Américo Castillo (Bs. As.)

Carlos Alberto Abdala (Clodomira)

Lici Lilian Osores (La Banda)

Walter Vicente Cortes

María Margarita Bravo

Emma Alicia Jiménez

Sepelios Participaciones

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Sus hijos: Ramón Armando, Mariana, Sonia y Alicia, sus hijos pol.: Roxana, Javier, Lucas y Adrián y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Su hermana política Ana Maria Quainelle de Alen Lascano, sus hijos Luis Alberto y Pablo Alen Lascano, su nieta Ana Alen Lascano, participan con tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Sus consuegros Cesar Pedro Ledesma, Choly Chazarreta de Ledesma y Mariano Ledesma Chazarreta, participan con dolor su fallecimiento.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Ing. Jaime R. Berdaguer y su esposa Eline Andersen, lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Ramón, Mariana, Sonia y Alicia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Rosa Dominguez de Marcos, participa con gran pesar el fallecimiento de Tota. Ruega oraciones en su querida memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". La Promoción 1952 de Maestros, de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con gran pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Maria Matilde y Roxana Maria Totaro Gigli y familias Maria Esther, Gino, Rafael y Analia, Ricky y Caro y Fabrizio Cianferoni Totaro participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tota y acompañan a la familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. C.P.N. Marcela Alejandra Laprida y flia, acompañan con profundo dolor a su querida amiga Mariana, a sus hermanos Alicia Sonia y Romi ante tan irreparable pérdida. Elevan una oracón por el eterno descanso del alma de la querida Tota.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Dr. Victor Napoleon Abdala y su esposa Dora Yolanda Reynoso participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Tota. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Desde Rosario. Marili Abdala, acompaña a su amiga Alicia y familia por el eterno descanso de su mamá.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Marisa Abdala y Arturo Lastra, participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Maria Elena Frediani de Palau, sus hijos Roberto y Susana; Osvaldo y Maria Ines; Maria del Carmen y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Maria Lucrecia de La Cruz, Daniel Fernando Yocca y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Tota. Ruegan pronta resignación a su apreciada familia.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Cecilia Lopez Pasquali junto a sus hijos Martias, Leandro y Federico Balmaceda, acompañan a toda la familia de la querida Tota. Elevan oraciones para su descanso en paz.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Sus amigas la despiden con cariño; Luky Arzuaga, Lita Berdaguer, Susana Medrano, Chita Feijoo, Susana Rodriguez, Ani Mosso, y Susana Jugo Beltrán, acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan al Altísimo por su eterno descanso.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Familia Sanchez Ruiz, participa con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijos y flias, en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Carolina Franz y flia., acompañan con inmenso dolor a Alicia y Ramon en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Maria Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastian, Maria Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrana con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Susana Vivona, sus hijos Benjamin, Valentin, Agustin, Martin Arce y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Las amigas de su hija Mariana: Victoria Soria, Andrea Di Piaza, Veronica Gallardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en sus oraciones.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Beatriz Pesce de Gallardo, Veronica Gallardo, sus hermanos y sus respectivas familias, acompañan a Mariana y a sus hermanos en el dolor ante la perdida de su mamá y deseamos que la memoria de los momentos felices sea la fortaleza para la resignación.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a sus hijos y a su hermana política Ana María Q. de Alem Lascano. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación para toda su familia.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Las integrantes de la Fundación Mujer: Dra. Delia Raab de Alvarez, Dra. Francisca Cordoba de Agostinelli, Dra. Mariela Costilla, Dra. Elizabeth Durango, Sras. Liliana Ramírez, Martita Demasi, Liliana Dominguez, María Teresa Cavalotti, Natalia Zerda, Nelly Raab, Emilia y María Laura Avendaño acompañan en este momento a Alicia por el fallecimiento de su Sra. madre.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Simon Salice participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Moncho y ruega una oracion en su memoria y por su eterno descanso.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Comision Directiva, Direccion Pedagogica, Profesores y alumnos de Alianza Francesa de Sgo. del Estero participan con mucho pesar el fallecimiento de la Sra. Margarita Archetti de Quainelle, quien fuera alumna, socia de nuestra institucion, acompañamos a su familia en su dolor.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Sara Fraguas de Raffa y su hijo Ignacio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Romy en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Inés Bruchmann y Guillermo Montenegro, su hijo Luis Eugenio Cantizano y flia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Adriana Herrera Cerro y Guillermo Bellido, sus hijos Guillermo Bellido (h) y Mara Lescano, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Romy Quainelle.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. La Profesora Eliana Messad y los Integrantes del Coro del Club de los Abuelos participan con dolor el fallecimiento de su querida integrante. Elevan oraciones en su memoria.

ARCHETTI DE QUAINELLE, ROSA MARGARITA (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Sus amigas y ex compañeras de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Adriana Cerro de Herrera, Marta Azar de Jerez, María Nelba Atía de Ahuad, Elisa Ábalos Gorostiaga y Rosi Muñoz participan con pesar el fallecimiento de Tota, acompañan a sus hijos y demás familiares con sus oraciones.

BRAVO, MARÍA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Su esposo Segundo Argañaraz, su hijo Jorge, nietos, nietos pol. y bisnietos part. su fallecimiento y que sus restos serán inhum. a las 15 hs. en el cementerio de Los Flores. C.D. Gdor. Barraza 122 Bº 8 de Abril. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARO DE FLINT, JOVITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Betty Alvarez y flia, participa con dolor el fallecimiento de la amiga y vecina desde la niñez y acompaña a sus hijos en este momento tan doloroso. Elevamos opraciones por su descanso eterno.

CASTILLO, GUIDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19 en Lomas de Zamora Pcia de Bs. As|. Su hermana Delia Amanda, sus hijos Raúl y Viviana, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, GUIDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19 en Lomas de Zamora Pcia de Bs. As|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 104 ''Gral Martín M. de Guemes'', participa con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra compañera de tareas Amanda Castillo. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTES, WALTER VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Su esposa Norma, hijos Andrea, Esteban, Gabriela, Walter, Agustina, h. pol. Raul, Roxana, Sergio, Jaky, nietos y demas familiares, participan su fallec. sus restos seran inhum. en el cement. La Piedad hs. 17. Casa de duelo Velez Sarfield 1163. Bº Caceres. Servicio Caruso Cia Arg. de Seguros. HAMBURGO CIA DE SEGUROS- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ELJALL, JUANA ASUNCIÓN DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Miryam Sánchez, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ELJALL, JUANA ASUNCIÓN DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Beatriz Carrera de Simonetti junto a sus hijos Gabriel, Eugenio y Emilio Simonetti,, hijos politicos y nietas, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a toda la familia.

FRANCESCHI, ALBERTO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/19|. La comunidad educativa del IES Nº 8 Angela C. de Reto; Vice rectora, directoras de seccion, docentes y personal de maestranza participan el fallecimiento del Sr. padre de la docente María Gloria Franceschi. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, INGRACIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Que Jesús Misericordioso lo reciba en su gloria y brille para él la luz que no tiene fin''. Sus sobrinos Mirta, Lía y Elba Grimaldi y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Ruegan oración a su memoria.

GONZÁLEZ POLTI DE VIANO, GRACIELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Pepe Gonzalez y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Francisco y Topo, ante irreparable pérdida, ruega oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, EMMA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. Sus hermanos Margarita, Osvaldo, Monica, Ramon, Ernesto, Magali, hno. pol. Ramon, sobrinos, sobrinos nietos part. su fallec. sus restos serán inhum. a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L.Gallo 330 (SV. Nº 2). Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NAVARRETE, HÉCTOR OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Dr. Jose A. Avila, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

NAVARRETE, HÉCTOR OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Dueños y Personal de CD Parque S.R.L., acompañan a la familia en su dolor y ruegan una oración por su eterno descanso.

SALVATIERRA DE BUDÁN, ALBA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Lina y Sara Salvatierra, Norma y Carlos Roy, Susana Chalita, Mirta Luna y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA DE BUDÁN, ALBA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Martha Corvalan Olivera, participa con dolor su fallecimiento y acompaña con pesar a su amiga Silvia y demas familiares en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA DE BUDÁN, ALBA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Martha Garcia de Lavaisse, participa con gran pesar el fallecimiento de Albita y acompaña a su familia con oraciones.

SALVATIERRA DE BUDÁN, ALBA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Con muchísimo dolor, Josefina Ribas y sus hijos Patricia y Oscar Angel participan el fallecimiento de su muy querida prima Alba. Que nuestro Señor Jesús la tenga con El.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. "Que el Señor le de el descanso eterno, y brille para ella la luz que no tiene fin". El Praesidum María Madre La Iglesia de la Legión de Maria, participa con gran dolor el fallecimiento de la hermana política de María Esther de Cevilán. Rogamos oraciones en su memoria.

SEVILÁN, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/19|. Inés Moreno Muñoz, Alba Farías, Betty Alvarez, Nati Gahas y Ramonita Sanchez participan con pesar su fallecimiento y acompañan al amigo Damián en este triste momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

VEGA, JUAN EBARISTO Sub. Of. (R) del Ejército (q.e.p.d.) Falleció en Catmarca el 25/4/19|. "Que el Señor te reciba en su gloria y brille parra ti la luz que no tiene fin". Sus hermanos Casimira, Irenee y Duionicio Vega, hnos. Pol. Antonio Messian y Facundo LLanos, sobrinos, sobrinos nietos y demás fliares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VEGA, JUAN EBARISTO Sub. Of. (R) del Ejército (q.e.p.d.) Falleció en Catmarca el 25/4/19|. Tío querido como las Aguilas tus alas desplegarás para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo". Tu ahijada Hortencia Vega, sobrina Liliana Vega, sobrinos nietos y sobrinos bisnietos, participan con pesar tu partida al Reino de Dios y acompañan a su esposa Lili Avila Otrera, a tus hijas Lili, Sandra y Laurita con sus respectivas flias. Rogamos por tu descanso en paz.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. "Señor, recíbela en tus brazos, y dale el descanso eterno". Santos Herrera, su esposa Olga y Marta Milki e hijo con gran dolor participan el fallecimiento dela hija de Yoly y Julio Villagrán, acompañan en difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

VILLAGRÁN, CECILIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/19|. El Equipo de Conduccion, Personal Docente de Formacion Profesional, Administrativo y de Maestranza de la Escuela Tecnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento de la Lic. Cecilia L. Villagran y acompañan a su familia y personal de la UPA Nº 9 en este doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CORONEL, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19|. A dos meses de tu partida al Reino de los Cielos, te extraño mucho hermano querido, recordando siempre los momentos compartidos. Estarás siempre en nuestros corazones. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Tu hermana Rosy de Allende, hermano político Tono Allende, sobrinas Maria Laura, Maria Florencia, y Andresito, invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en Iglesia La Merced.

KURÁN, MARI ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Sus hijas Silvina y Patricia Abud, invitan a la misa a conmemorarse un mes de su fallecimiento a celebrarse en la Iglesia San Cayetano de Belgrano y Gorriti el viernes 26 a las 20 hs.

MEDINA, RITA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. "Siempre te llevaremos en el corazón". Tu papá Omar, tu hermana Regi y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita Bº Jorge Newbery, al cumplirse 9 días de su partida. elevan oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor.

PAZ, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Sus hijos Emanuel y Alexia, Guillermo y Melina y Verónica y sus nietas invitan a la misa que en su recuerdo, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento, se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco.

Agradecimientos

Recordatorios

ABREGÚ VDA. DE RODRÍGUEZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/05|. Su hijo Francisco Rodríguez y familia la recuerdan con inmenso cariño, al cumplirse catorce años de su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

ZELAYA, RUBÉN MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/18|. Hace un año cerraste los ojos para nunca mas abrirlos. Hace un año que tu corazon dejó de latir. Hoy te recordamos con el mas profundo amor, y quiero que sepas que jamás te olvidarremos querido amigo. Sus amigos Gabriel, Cristina, Mario, Roberto, Fabian, Roberto y Lidia. Descansa en paz.

ZELAYA, RUBÉN MARCOS OSVALDO (q.e.p.d.)|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, ruega oraciones en su memoria. Su mamá Dora Nelida Trejo Ramirez.

ZELAYA, RUBÉN MARCOS OSVALDO (q.e.p.d.)|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, ruega oraciones en su memoria, familia Trejo.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

OSORES, LICI LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Sus hijos Fabian, Carmen, Lici, Rolando y Adriana, hijos pol. nietos y bisnietos part. su fallecimiento, sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

OSORES, LICI LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Su nieto Ruben Ceballos, su bisnieta Ambar, su nieta politica Sofía, su nieta Lourdes, su bisnieto Tiziano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Su esposa Olga, hijos Pablo, Emanuel, Eliana, hijos pol. Marilina, Cintia, Julio, nietos Samira, Joaquin, hermano Miguel, Demas fliares, amigos y vecinos, part. su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Esperanza. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Acompañamos a Olga y sus hijos, en estos momentos de dolor que entendemos. La pérdida de un ser tan querido es irreparable, rogamos de todo corazón que junto al Señor, nuestro querido Carlitos, encuentre el descanso eterno y que brille para él, por siempre, la Luz que no tiene fin. Y para ustedes que lo acompañaron con amor por esta vida, que Dios les brinde una cristiana resignación. Su tía Ñata de Romero y tus primos, Raúl, Mundo, Joyi, Adriana y sus respectivas familias.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Elena Morante de Juri, Emilio Juri y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Negrita Achem y flia. lamentan su fallecimiento y acompañan a su amiga Olga, sus hijos y demás familiares y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Sus vecinos y amigos: Dr. Luis Alberto Jaime, su esposa Sofia Griselda Salloum, sus hijos Dr. Luis Jaime Salloum ,Dra. Maira Jaime Saloum, Ariel Jaime Salloum y Nicolás Jaime participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Sus amigos Beto Jorge y Elida Ledesma, sus hijos Gaby, Juanchy y Fernando Jorge con sus respectivas flias, lamentan profundamente el fallecimiento de ésta gran persona. Se ruega una oración en su memoria.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Sus amigos Tany Catalfamo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Carlín Rodolfi y flia; Ernesto Aboslaiman y flia, lamentan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Carlitos y acompañan a su esposa Olga e hijos en estos momentos dificiles. Rogando oraciones en su memoria.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Roque Ronaldo Abutti y su hijo Pablo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del amigo Pablo Abdala. Saludan a su querida flia. y ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Personal de Paseo El Siglo Mario y Tato Ramirez, saludan al amigo con pesar Pablo Abdala. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. Rafael Fernando Brandan, participa su fallecimiento y acompaña con pesar a Pablo Abdala y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/19|. El consejo directivo, asociados y personal del Colegio Farmaceútico de Santiago del Estero participan con pesar el fallecimiento del padre del farmacéutico Pablo Abdala y elevan oraciones en su memoria.

JIMENEZ, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 25/4/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" participa con dolor el fallecimiento de la madre de la ordenanza Gregoria Ledesma. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

LEDESMA, RUBÉN DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Eduardo A. Ledesma y flia., Marta Barrientos y Rita Ledesma y flia., participan con mucha tristeza el fallecimiento de su primo hermano. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RUBÉN DALMACIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. La familia Gomez Acuña, acompaña en su dolor a la familia de Dalmacio Ledesma por su fallecimiento. Ruegan oraciones y consuelo en su memoria.