Gioja: “Cristina apoya el armado de un frente patriótico capaz de enfrentar a Macri”

Para José Luis Gioja, apostar a “la unidad de la oposición mediante un gran frente patriótico”, es el eje central del proyecto a consolidar de cara a las elecciones presidenciales para de esa manera se pueda “derrotar democráticamente a Mauricio Macri”.

Así lo expresó en diálogo con EL LIBERAL el titular partidario nacional, al precisar que por el momento “no hay decisión si Cristina Kirchner va a ser o no candidata, pero ella sí acompaña en que hay que armar un gran frente patriótico para enfrentar a Macri”, planteó.

“Si ella decide ser candidata, va a participar de las primarias junto a otros compañeros y compañeras que quieran ser candidatos”, dijo el dirigente justicialista, al revelar una conversación privada que tuvo con la ex presidenta, luego del fallecimiento de su madre Ofelia Wilhelm, y que implicó además hablar de política.

“Lo que importa ahora es levantar las banderas de la unidad, no puede haber ningún tipo de proscripción, y esto se logra con todos los actores adentro. Siempre digo que Cristina es una de las referentes más importantes de la política argentina.

Es de la oposición y es justicialista, entonces tiene que estar participando, además creo que quiere estar y coincide en esta gran estrategia de armar una gran frente patriótico, donde estén todas las fuerzas opositoras, aunque el único limite sea Macri y lo que está adentro de la Casa Rosada”, insistió.

“Riesgo país”

Consultado sobre la suba del dólar y del riesgo país, y el pronunciamiento del presidente Macri, que lo sucedido obedeció a que “los mercados pensaron que la Argentina podía volver al pasado”, dijo que “la inestabilidad política, además de la crisis a la que nos han llevado por el endeudamiento, es lo que hace que desde afuera nos vean inviables.

Esto de echarle la culpa a otros y no asumir responsabilidades es el principal error que comete el Presidente”. Ahondó: “Si uno se pone en el papel del inversor, y mira que la alianza que gobierna tienen internas por todos lados, no sabe qué hacer.

Los radicales tienen una convención el mes que viene y no saben aún si se van a quedar (en Cambiemos) o si irán a interna, y después, tiene a una fundadora de esa alianza como es Elisa Carrió que habla barbaridades por cualquier lado y no la pueden contener”, reflexionó el ex gobernador sanjuanino.