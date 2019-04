El santiagueño Gómez no será de la partida mañana

Hoy 01:31 -

El lateral derecho de Lanús José Luis Gómez será baja para el partido de ida con Vélez por los octavos de final de la Copa de la Superliga, que se jugará mañana a las 17.45, en el estadio Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Fernando Espinoza. El marcador de punta santiagueño debió salir por una molestia en la rodilla izquierda durante el segundo tiempo de la victoria ante Belgrano, de Córdoba (2- 0), por la revancha de la llave de los 16avos del certamen.

“Es un quiste de Baker que me quedó lleno de líquido atrás de la rodilla y tiene que drenar para que cese el dolor”, explicó Gómez sobre su lesión al programa radial El Show de Lanús. “Probé, vine temprano al club y estuve haciendo cinta, pero no podía. Me molestaba mucho.

or eso con el cuerpo técnico tomamos la decisión de descansar para recuperarme bien”, señaló la “Coneja”, que admitió estar “un poco triste porque quería jugar” y se mostró ilusionado para estar “en la revancha”. De acuerdo con el esquema que presente el director técnico Luis Zubeldía, el reemplazante de Gómez sería Gabriel Carrasco o Leonel Di Plácido, si opta por un 4-3-3 o si el dibujo táctico es 3-5-3, respectivamente.