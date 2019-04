Diego Jara se ilusiona con otro ascenso

Hoy 01:34 -

Central Córdoba está en carrera por el ascenso a Primera. Y en su plantel, hay solamente dos jugadores que ya obtuvieron ese logro. Uno es Diego Jara, que en 2015 llegó a la máxima categoría del fútbol argentino con Patronato. El otro es Alexis Ferrero, que subió con River, Huracán y Tigre.

Ambos ya tienen un ascenso con el Ferro: del Federal A a la B Nacional. Y ahora van por más. “El ascenso con Patronato fue más que importante para mí por muchos motivos. Pero este ascenso lo quiero lograr no por mí, sino por toda la gente de este maravilloso club: hinchas, directivos, cuerpo técnico y compañeros, incluso los que hoy no están en este equipo.

Porque todos, desde que llegué, me hicieron sentir como en Patronato. Por ellos quiero lograr este ascenso, por toda la gente de Central Córdoba”, dijo Jara en una entrevista con EL LIBERAL El delantero se imaginaba este presente. Y tiene sus fundamentos.

“Estamos muy unidos, como una familia. Y quedó demostrado que ante cualquier adversidad salimos adelante. El grupo quedó armado con la base del Federal A y a los que vinieron los incorporamos rápido al grupo”, contó. Y a la hora de elegir una virtud futbolística del equipo de Coleoni, dijo: “Siempre buscamos el arco de enfrente, de local o visitante. En lo táctico, nos adaptamos a cualquier sistema”. El equipo está teniendo una semana de descanso antes del inicio del Reducido.

“Nos vino bien para recuperarnos del desgaste físico y mental que tuvimos jugando el torneo, la Copa Argentina y más los viajes. También sirve para recuperar los que teníamos lesionados”, comentó Jara. “Ahora volvemos a cargar el tanque de nafta para lo que viene, que es algo muy lindo y somos pocos los equipos que podemos jugar estas instancias. La ansiedad la manejamos bien”, agregó.

En lo personal, también cree que lo beneficia el parate: “Venía sin jugar (por un desgarro) y me faltó ritmo, se nota eso cuando no juegas. Pero me viene muy bien para ponerme mucho mejor y estar preparado para cuando me toque jugar”. A la hora de hablar de Platense, comentó: “Nos toca un rival que ya lo enfrentamos y sabemos que juega bien y es duro. Pero nosotros confiamos en lo que tenemos y nos enfocamos en eso”.

El 2 de febrero pasado, Central Córdoba recibió a Platense por la fecha 14 de la BN y le ganó 1-0 con gol de Jara, de penal. ¿Firmas el mismo resultado? “Ojalá sea así, que ganemos y el gol que lo haga cualquiera. Si podemos marcar más, mucho mejor”, respondió el goleador. El Ferro deberá definir la llave en Vicente López y “La Joya” dio su opinión al respecto. “No es ni bueno ni malo, porque nosotros jugamos de la misma manera de local o visitante.

Por ahí sacamos más puntos de visitante porque la obligación es del local. Pero de local los equipos vienen a jugarte de contra, uno respeta eso porque cada equipo juega de distinta manera. De local hacemos el desgaste y siempre tenemos situaciones, pero no la podemos meter y después el rival se empieza a acomodar y te complica porque también juega”, dijo. Para el final de la entrevista, Diego contó el origen de “La Joya”, su apodo.

“Cuando arranqué a jugar en Patronato hacía goles y muchos equipos después me querían llevar. En ese momento se hablaba de River, Newell’s Old Boys, Rosario Central, Colón, Lanús y ahí me pusieron eso porque decían “se quieren llevar a la joyita de Patronato”. Al final me fui a Unión a jugar en Primera. Y ahora más grande ya me quedó la Joya”, reveló.

Del plantel de Central Córdoba, Jara es uno de los más queridos por el hincha ferroviario. Y eso es algo que le genera una gran satisfacción al jugador entrerriano. “Si la gente me quiere mucho es porque uno se lo ganó adentro de la cancha. Y afuera me lo demuestran, me piden una foto o me saludan. Y eso te llena el alma. Si a veces podemos colaborar con el club, en algún evento o lo que sea, lo hacemos porque siempre tratamos de retribuir el cariño que me dan a mí también”, concluyó.