¿En qué consiste la ventaja deportiva?

Ya están definidos siete de los ocho equipos que jugarán el Reducido por el segundo ascenso a la Superliga. El restante será el que pierda el desempate por el primer ascenso, que este domingo protagonizarán desde las 15 y en cancha de Banfield, Sarmiento de Junín y Arsenal de Sarandí. Ese equipo será uno de los cuatro que tendrá ventaja deportiva en esta fase de cuartos de final. ¿En qué consiste esa ventaja? ¿Cómo se disputa este octogonal? Bien vale la pena repasar el reglamento.

Los equipos se clasifican del 1 al 8 de acuerdo con su posición en la tabla. Los cruces de cuartos de final serán: Sarmiento o Arsenal (1) vs. Brown de Adrogué (8), Nueva Chicago (2) vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (7), Almagro (3) vs. Gimnasia de Mendoza (6) y Platense (4) vs. Central Córdoba (5). Los clasificados del 1 al 4 gozan de ventaja deportiva en esta fase.

Eso significa que definen la serie de local y que, en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, pasarán de fase (no habrá penales). Cabe recordar que el gol de visitante no tiene ningún valor extra. Por ejemplo, tomando el caso de Central, si gana 1 a 0 en Santiago y pierde 3 a 2 en Buenos Aires, pasará Platense por ventaja deportiva más allá de los goles de visitante del Ferro. Los cuatro equipos que pasen a semifinales se reagruparán del 1 al 4 de acuerdo a su posición en la tabla y se enfrentarán 1 vs. 4 y 2 vs. 3.

Los equipos clasificados en los dos primeros lugares gozarán de la misma ventaja deportiva. En la final no hay ventaja deportiva, pero el mejor clasificado en la tabla tendrá la chance de jugar la revancha como local. En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles, el ascenso se definirá por penales.