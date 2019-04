Gauchos y albos van por la clasificación

Hoy 01:40 -

Güemes, uno de los candidatos al ascenso, recibe esta noche a Central Argentino en el partido revancha de la llave de octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur. El primer juego terminó empatado sin goles, por lo que la llave quedó abierta y solo hay lugar para uno en la próxima instancia, en la que se cruzarán con el vencedor del encuentro entre Vélez de San Ramón y Comercio. El cotejo se iniciará a las 22 y se jugará en el estadio “Arturo ‘Jiya’ Miranda” del barrio Rivadavia

Será arbitrado por el colegiado Carlos Roldán. El partido de ida fue intenso y muy parejo, y esta noche el trámite será igual, aunque se espera que el local arriesgue un poco más, pero con mucha cautela teniendo en cuenta que el Albo supo protagonizar buenos partidos fuera de La Banda. El “Azulgrana”, conducido por el entrenador Pablo Martel, es uno de los pocos invictos en el certamen, ya que empató dos juegos y el resto fueron todas victorias.

Sin embargo, en estas instancias las estadísticas no cuentan porque no hay margen para el error y un mal partido puede dejarlos fuera de competencia. Cabe recordar que en caso de empate, el ganador se definirá con tiros penales, teniendo en cuenta que no existe ventaja deportiva, salvo la posibilidad de definir la serie como local.

Los equipos

En cuanto a lo deportivo, tanto Pablo Martel como la dupla técnica de Pablo Ávila y Pedro Guzmán aún no confirmaron los equipos titulares, aunque no habría modificaciones y serían los mismos once protagonistas que se vieron las caras el pasado domingo en el estadio “Dr. Osvaldo Juárez” del “Albo”.

El que habló con la prensa en la previa fue el delantero friense del “Gaucho” Claudio Vega, quien reconoció la complejidad de enfrentar a Central Argentino y lo duro que será el partido de esta noche. “En la ida fue fundamental no perder. Nos tocó un rival muy difícil. Central Argentino es un equipo que sabe jugar de local y se hace fuerte.

Tuvimos algunos errores, pero lo importante fue que no se perdió y ahora tendremos la gran chance en nuestra cancha. Pero somos conscientes de que no será fácil porque ellos también tienen el mismo objetivo. Será complicado, sin dudas”. “Queremos ser protagonistas, a eso hemos venido. En caso de pasar, veremos para lo que estamos. Jugar con equipos de Santiago siempre es difícil. Hay que ir paso a paso y primero está Central Argentino”, amplió el atacante. Además, anticipó que el encuentro podría ser parecido al primer partido.

“Va a ser un partido similar en la medida que nosotros propongamos lo que hacemos siempre de local. Tenemos que aprovechar nuestros momentos. Sabemos que nos toca jugar con un equipo compacto y que no regala nada, así que hay que estar atentos. Debemos ser protagonistas desde un primer momento y debemos estar más finos cuando se tenga alguna chance de gol”, cerró.