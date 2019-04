“Pato” Bermúdez, siempre vigente

Hoy 01:46 -

Santiago del Estero es cuna de grandes talentos y de deportistas que son motivo de mucho orgullo. Una de ellas es Patricia Bermúdez que viene de obtener la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano en el Cenard, Buenos Aires, además de lograr el pasaporte para el Mundial de lucha que se realizará este año en Kazajistán.

“La alegría fue doble porque, además, la medalla de bronce me dio la posibilidad de clasificar para los Juegos Panamericanos de Perú y obtener el pasaporte para el Mundial de este año que será el primero de los clasificatorios olímpicos. Si no ganaba la medalla, no iba a ir al Mundial”, explicó Bermúdez en su visita a EL LIBERAL. Pero otro dato que no es menor es que la luchadora santiagueña viene de competir luego de estar parada por un año a causa de una lesión.

“Estoy volviendo después de un año de ausencia por una lesión complicada como ligamentos cruzados y meniscos. Todo surgió en un entrenamiento en Rusia y ahora el 24 de este mes justamente hizo un año de aquella vez. Cuando volví me fui de gira por Francia donde me fue muy bien y gané; después seguí por Suecia donde las cosas no me salieron como lo esperaba al igual que en Bulgaria donde perdí con una chica que había sido medalla de bronce en un Mundial.

stoy en un cuarenta por ciento del nivel que tenía antes de la lesión”, acotó la atleta olímpica. La crisis económica que vive el país no sólo afecta a los sectores más importantes de la sociedad sino que, además, influyó en las decisiones políticas que de alguna manera perjudican los intereses deportivos de los atletas.

“En este Panamericano de Buenos Aires teníamos la presión de clasificar a los Juegos Panamericano de porque sino se nos sacaba todo el apoyo. En lo personal, yo no estaba al ciento por ciento después de la lesión y no dejaba de ser un motivo de preocupación en este sentido”, señaló.

Bermúdez aprovechó la oportunidad para agradecer el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello, por su predisposición y el apoyo permanente para con ella.