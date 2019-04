Freddie Mercury será el nuevo villano en James Bond

Hoy 08:18 -

James Bond regresa a la pantalla grande junto a elenco, que puede ser considerado como un verdadero dream team en el elenco.

Los productores de la saga del agente secreto, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, anunciaron vía streaming varios detalles de la nueva entrega, la última de Daniel Craig como protagonista, que tendrá a Rami Malek (Bohemian Rhapsody, Mr. Robot) como antagonista.

Desde la playa de Jamaica que inmortalizó a Ursula Andrews (Honey Rider) y su diminuto bikini en Agente 007 contra el Dr. No (1962), se informó que la película número 25 basada en el personaje de Ian Fleming contará con el ganador del Óscar, Malek, y nuevos rostros, incluyendo el de la cubana-española Ana De Armas (Blade Runner 2049), que será la nueva chica Bond.

James Bond regresa a la pantalla grande junto a elenco, que puede ser considerado como un verdadero dream team en el elenco.



Los productores de la saga del agente secreto, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, anunciaron vía streaming varios detalles de la nueva entrega, la última de Daniel Craig como protagonista, que tendrá a Rami Malek (Bohemian Rhapsody, Mr. Robot) como antagonista.



Desde la playa de Jamaica que inmortalizó a Ursula Andrews (Honey Rider) y su diminuto bikini en Agente 007 contra el Dr. No (1962), se informó que la película número 25 basada en el personaje de Ian Fleming contará con el ganador del Óscar, Malek, y nuevos rostros, incluyendo el de la cubana-española Ana De Armas (Blade Runner 2049), que será la nueva chica Bond.

007 reporting for duty. Join us live in Jamaica for the #BOND25 start of production. Send your questions to the cast using #BOND25 https://t.co/0teFAmw8Sl