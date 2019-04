Una modelo fue "atacada" por una tortuga mientras descansaba arriba de un flotador

Hoy 08:20 -

Una modelo fue "atacada" por una tortuga gigante mientras descansaba arriba de un flotador. El video del momento fue compartido en la redes sociales convirtiéndose en furor.

En las imágenes, se puede ver el preciso instante en el que un grupo de mujeres decide relajarse y tomar el sol en las aguas cristalinas de las Bahamas. Para esto toman unos flotadores y recostarse sobre ellos.

De repente, una tortuga gigante se acerca a la protagonista del clip, quien no sabe cómo reaccionar. Acto seguido, la mujer prefiere alejarse y reír ante lo ocurrido; no obstante, caería al agua tras un descuido que originó un encuentro cara a cara con el animal.

Finalmente, la joven prefiere salir del agua ante el gran susto. Desafortunadamente para ella, lo ocurrido la convirtió en víctima de burlas de sus amigas y de miles de internautas en Facebook.

"No creo que a esta tortuga le caiga muy bien mi amiga", escribió la responsable de la grabación que se volvió tendencia en redes

