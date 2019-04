Condenaron a 20 años de prisión al militar español que mató a Lorena Mazzeo

Hoy 15:37 -

Este viernes y a casi dos años y medio del violento hecho de violencia que terminó con la vida de la periodista santiagueña Lorena Mazzeo, el militar español Féliz Daza Cabeza fue condenado a 20 años por ser el autor material del asesinato de la mujer el 23 de octubre de 2016 en la localidad de Puerto del Rosario, en España.

Daza Cabeza fue condenado por un juicio por jurados, tras ser señalado como el autor del asesinato por estrangulamiento de Lorena. Este jurado, además le impuso una multa económica ante la atenta mirada de los padres y hermana de la víctima que se condujeron hasta la localidad perteneciente a Canarias para presenciar la audiencia.



Díaz Cabeza, el asesino de Lorena

Cabe recordar que la Fiscalía había pedido una pena de 20 años por asesinato, lo que terminó ocurriendo, mientras que la defensa del militar pidió la absolución, asegurando que se había tratado de un "desgraciado accidente" y que, si era considerado culpable, que lo sea "de homicidio imprudente", situación que no ocurrió.

El caso

En su versión, el militar había manifestado que durante el juego sexual de carácter sadomasoquista, estranguló a la santiagueña con la manguera de la ducha hasta que cayó al suelo ya fallecida. Los médicos negaron tal afirmación sosteniendo que primero tuvo que haber perdido la consciencia y luego golpearse con el suelo para, posteriormente, fallecer.

El Ministerio Público Fiscal había ratificado su petición de 20 años de prisión por asesinato e incluyó el hurto leve con una pena de multa de 2.259 euros por unos hechos que, según manifestó, "no se corresponden con lo que declaró el acusado que mintió en todo momento. Aquí no se trata de determinar por qué la mató, sino que la mató y punto". La acusación particular se adhirió al fiscal.

La defensa de Daza Cabeza siguió pidiendo la libre absolución de su cliente al entender que fue un "desgraciado accidente" y, en su caso, si el jurado considera que es culpable, "que lo sea de un delito de homicidio imprudente".