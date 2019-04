Iliana firmó acuerdo extrajudicial con la viuda de Disi y Marina lo desconocía

26/04/2019 - 21:57 Pura Vida

Este año Iliana Calabró estuvo en el ojo de la tormenta a raíz de las declaraciones que hizo Elvira Ferrer, la viuda de Emilio Disi, quien reveló que sabía que su marido había mantenido un affaire con la hija de Juan Carlos Calabró.

Al enterarse de estos dichos, la actriz le mandó una carta documento, mientras Marina Calabró defendía a su hermana en distintos programas televisivos. Sin embargo, no se enteró que Iliana había llegado a un acuerdo extrajudicial, previo a la mediación, situación que llegó a molestarle.

“Pelear no me peleé con ella. Ahora, si me preguntás si me dolió que no me cuente que había firmado un acuerdo extrajudicial con Elvira, sí me dolió. Todos le hicimos el aguante y me parece que no me merecía enterarme por un colega”, dijo en Intrusos. Y agregó: “En un momento le manifesté este dolor, porque cuando ella se enteró de que yo ya sabía, le digo ‘che, ¿y esto?’. Y me dice ‘ay, justo te iba a contar...’. Me enojé, llamaba por teléfono y no la atendía; pero fue el berrinche del momento”.

No obstante, Iliana le aseguró que no se lo contó para preservarla, porque si la información se filtraba, ella iba a pensar que fue Mariana quien comentó el acuerdo en los programas en los cuales trabajo. La filtración vino por el lado de Elvira, y sobre eso, Iliana no tiene dudas. l