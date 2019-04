“La Princesita” acusó a Tartu de hacerle bullying

26/04/2019 - 22:02 Pura Vida

Hace un par de años, era impensado ver a Karina “La Princesita” Tejeda polemizar, por voluntad propia, con alguna figura o periodista del mundo del espectáculo. Pero esos tiempos terminaron.

A raíz de una nota sobre bullying realizada en el programa Chismoses, que conducen por Net TV, Luciana Salazar y Tartu, “La Princesita” le recordó al periodista aquellas épocas en las que ella era víctima de comentarios despectivos por parte de él. “Ya que quien conduce, en el 2013 hizo un informe en AM burlándose de mí, de forma cruel, violenta, despectiva y denigrante... y hoy como si nada tocan esos temas. ¡Qué hipocresía! Estaría bueno tocar esos temas disculpándose. Podemos tener errores y cambiar, ¿no?”, reveló Karina en clara alusión a Tartu.

Y para que no quedaran dudas compartió en las redes sociales un video en el que Tartu la criticaba y se lo dedicó al periodista: “Señor Tartu, usted es uno de los tantos a los que tengo algo que decirle. Ya que soy generosa y le gusta hablar de bullying en su programa le ofrezco material, con un ejemplo claro de bullying y violencia, ejercido por usted mismo”.

Pero a las pocas horas, sus seguidores le advirtieron a Karina que le habían dado de baja a su video. Fue entonces, cuando puso en palabras la forma en la que Tartu se refería a ella. “¡Jajajajajajaj! ¿Lo dieron de baja? ¡Bueno lo cuento! Me trataba de gorda, de grasa, de puta, de ignorante, se reía, se burlaba, y lo más triste, se creía que él daba gracia, cuando lo que daba, era pena”.

Por otra parte, cuando le consultaron si había accionado medidas legales contra el expanelista de “Intrusos”, “La Princesita” admitió que no lo hizo ni lo hará. “No. Ni lo voy a hacer. Primero porque la Justicia ya tiene demasiado en qué ocuparse. Segundo porque mi fin no es sacar rédito de esto. Solo no tolero la hipocresía. Y te aseguro que lo que hago hace sentir más fuertes a muchos que la pasan o pasaron como yo”, subrayó.

Antes había reflexionado: “Qué hipocresía ver que gente que se burló de mí y de muchos de forma cruel y despectiva, toque en su programa el tema del bullying con indignación. Más allá de tocar el tema con respeto, habría que empezar por casa. El cambio empieza por uno también, ¿no?”. Karina aceptó este año formar parte del Súper Bailando de Marcelo Tinelli, y seguramente el tema del bullying será abordado durante sus previas con el conductor del show. l