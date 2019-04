En Santiago preocupa el aumento de casos de chicos con daños visuales

26/04/2019 - 23:36 Santiago

En Santiago del Estero llama la atención de los profesionales de la salud, la cantidad de niños con diversas patologías visuales, que son detectadas en este tiempo, gracias a los exámenes médicos obligatorios que exigen desde las instituciones escolares como parte de los requisitos para la inscripción de los chicos al nuevo ciclo lectivo. En muchos casos, el descontrolado uso de la tecnología, ha despertado dolencias en la visión de los chicos, debido a la cantidad de horas que pasan sentados frente a una pantalla de celular, de computadora o de televisión.

Alerta

Esta situación genera preocupación en la comunidad médica, desde donde pidieron a los adultos que ejerzan un mayor control de la situación a fin de evitar daños complejos a largo plazo. “El esfuerzo visual que realizan los niños frente a una pantalla es todo un mecanismo nuevo, y es algo que debemos tratarlo y resolverlo. El desmedido uso de celulares y otras pantallas también afecta desde el punto de vista psicológico, porque es una señal de que el niño no se relaciona con sus pares, no tiene amigos y está sumergido en un mundo solamente virtual, en donde no están conociéndose ni integrándose a un grupo, lo que hará que le cueste además integrarse a sus pares en el colegio. Por eso decimos que no solo se genera un problema de mala visión que se produce por un acostumbramiento hacia una visión cercana, sino también desde el punto de vista emocional y psicológico”, explicó la Dra. María Luisa Rogel, médica oftalmóloga. Ante esto, la profesional pidió a los padres que se detengan a ver y prestarles mayor atención a sus hijos a fin de detectar alguna anomalía en su vista.

Señales

“Los padres deben presentar atención y ver las señales de alarma. Algunas de ellas son cuando los niños achican los ojos para ver algo, porque estaría esforzando su visión; que se acerque mucho a la pantalla de televisión, o que en el colegio se acerque al pizarrón para ver la tarea; y el hecho de las ‘caspitas’ en los ojos, denominado flebaritis, que tiene que ver con el mal esfuerzo de la visión que están haciendo”, amplió la doctora Rogel. Sobre las consecuencias que las pantallas pueden generar en la visión del niño, la Dra. Rogel aclaró: “El uso desmedido en cuanto al tiempo en que los chicos fijan su visión en una pantalla produce que el ojo funcionalmente se miopice, o sea que luego de un tiempo necesite usar un anteojo para poder ver de lejos, cuando en realidad no tiene ninguna herencia que justifique que el chico haya nacido miope. En estos controles preescolares se pueden detectar todos estos tipos de problemas”. l