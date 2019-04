Iván Navarro será juzgado por “homicidio simple” en perjuicio de Carlos Zárate

27/04/2019 - 00:37 Policiales

Iván Saúl “Negro Victoriano” Navarro enfrentará un juicio oral como el supuesto autor del crimen de Carlos Emanuel Zárate, desaparecido en octubre del año 2017. Así lo resolvió el juez de Control y Garantías de Las Termas al elevar la causa a juicio, después de que el fiscal del caso presentara la requisitoria y la defensa no se opusiera, pero pidió la mayor celeridad posible en la fijación de los plazos.

Tal como lo había anticipado EL LIBERAL, ayer se llevó a cabo la audiencia en la que el fiscal que investigó el misterioso hecho, Dr. Ignacio Guzmán, expuso la requisitoria de elevación a juicio, al considerar que la investigación estaba concluida y que tenía elementos suficientes para acusar a Navarro del supuesto delito de “homicidio simple” de Zárate y la “tenencia ilegal de arma” en perjuicio del orden público. Durante la audiencia, el abogado defensor del “Negro Victoriano”, Dr. Juan José Saín, no planteó oposición a la requisitoria fiscal sino, por el contrario, desistió de los plazos procesales e insistió en pedir celeridad para que se fije cuanto antes la fecha del debate oral, seguro de que su cliente es inocente.

En consecuencia, el Dr. Diego Martín Vittar, juez de Control y Garantías de la ciudad termal, resolvió elevar la causa a juicio oral y ahora será la Oficina de Gestión de Audiencias de la Cámara de Juicio Oral la que fije la fecha del debate, que se presume será en los próximos meses. El caso Según la hipótesis que manejaría la Fiscalía, la víctima que tenía 33 años cuando salió de su casa -en Toro Pozo, Jiménez- el 2 de octubre de 2017. Pasaron las horas y al no tener noticias de él, su familia alertó a la Policía. Trataron de reconstruir su recorrido, pero había muchos grises. En el medio, habría frecuentado a la ex de Navarro, y éste ya lo habría amenazado en otras oportunidades. Durante esa noche habría intercambiados algunos mensajes con la mujer, pero nunca más se supo de él. Sospechas La investigación comenzó a centrarse en el “Negro Victoriano”, un productor agropecuario de la zona. La Policía allanó sus campos en más de 20 oportunidades, con la colaboración de investigadores de Gendarmería Nacional, la Policía Federal e incluso canes especializados en rastros de personas de Río Negro. En los procedimientos encontraron fragmentos de celulares (del mismo modelo del que tenía Zárate), de linternas y restos de huesos calcinados que se determinaron que eran humanos (en laboratorios de Junín, Buenos Aires), pero no pudo tomarse una muestra para someterlos a una prueba de ADN por su deterioro. Además de esos elementos, la Fiscalía basa su teoría en múltiples testimonios. En contrapartida, la defensa planteó en varias oportunidades el pedido de cambio de calificativa, ya que consideraba que no hay ningún elemento que pruebe que Zárate está muerto, por lo que insistía que el caso debía encuadrarse en la figura de la “desaparición voluntaria o forzada de persona”, siendo el segundo caso, competencia del Juzgado Federal.

No obstante, el Dr. Saín ahora desistió de plantear oposición alguna, requirió la incorporación de testigos por parte de la defensa y solicitó que se fijara una fecha para el debate cuanto antes. Un año y siete meses después de la desaparición del joven que estaba en la última etapa de su carrera de docente, la causa quedó a un paso del juicio oral. El punto neurálgico es que nunca se halló su cadáver. La Fiscalía sostiene que la suma de indicios es suficiente para condenar al acusado; su defensa, en cambio, cree que no hay elementos que lo incriminen.l