“Sé dónde trabajas, conmigo no se juega, te voy a cortar el cuello”

27/04/2019 - 00:57 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer del barrio San Martín denunció que otra le envía mensajes intimidatorios con “cortarle el cuello y matarla” si no termina una supuesta relación amorosa con su pareja. La denuncia fue formulada por una mujer de 24 años, quien manifestó que el jueves en horas de la tarde mientras se encontraba en su vivienda realizando tareas domésticas recibió un mensaje a través de la aplicación Whatssap de un número que desconoce que decía textualmente: “Sé dónde trabajas y conmigo no se juega, te voy a ir a buscar y te voy a cortar el cuello”.

Después consultando pudo individualizar a la denunciada. La damnificada logró comunicarse más tarde con ese número donde la denunciada volvió a amenazarle endilgándole una relación amorosa con su actual pareja, situación que está lejos de la realidad, según la declarante. Interviene la Seccional 50 y la Fiscalía de turno dispuso una audiencia en los próximos días y una restricción de acercamiento perimetral entre ellas.l