Güemes goleó y se metió en cuartos

27/04/2019 - 01:12 Deportivo

Güemes obtuvo el pasaporte a los Cuartos de Final del Torneo Regional, al golear a Central Argentino, como local, por 4-0 en otra convincente actuación. Claudio Vega, en dos oportunidades, Raúl Zalaya y Andrés Montiel marcaron los goles del “Gaucho” que mantiene el invicto y sumó una nueva victoria en su reducto. Desde el pitazo inicial Güemes fue el que tomó la iniciativa, presionando alto al albo que poco pudo hacer para inquietar a la defensa del local, con un Flores muy distanciado de sus compañeros y lo mejor pasó por los pies de Lettari.

En ese contexto Güemes ganó la posesión y con la proyección de sus laterales y la claridad de sus mediocampistas puso en aprietos al Albo que se sostuvo en la seguridad de Moyano. Esa superioridad del Azulgrana se reflejó en un par de ocasiones que tuvo Luis Leguizamón, pero sin demasiada precisión. Sin embargo, la resistencia de la visita se quebró a los 24 minutos cuando Vega se anticipó a la marca, a la salida de un corner, donde cabeceó bajo, Moyano se estiró para sacarla pero en el rebote apareció Montiel para poner el 1 a 0. Central Argentino sintió el golpe y le costó reaccionar y eso fue aprovechado por Güemes, porque diez minutos más tarde Ceballos habilitó a Vega, con pelotazo desde antes de la media cancha, para que el friense le gane la posición a una distraída defensa y ante la salida de Moyano lo eludió para acompañar la pelota al fondo de la red para el 2 a 0, con los que se fueron al descanso.

Antes, Lettari tuvo el descuento pero no pudo sacar el remate porque la última línea de Güemes reaccionó a tiempo. En el complemento, el trámite no varió demasiado y los 4’ el local tuvo la chance de aumentar el marcador pero Moyano le contuvo un tiro penal a Zelaya, tras una clara falta a Leguizamón por parte de Tevez. Sin embargo, pocos minutos después Zelaya tuvo revancha al tomar un remate en la puerta del área y con un fuerte derechazo estampó el 3 a 0. El monologo de Güemes se afirmó cuando a los 26’ Vega aprovechó otro error del fondo Albo para marcar el cuarto tanto que hundió las esperanzas de la visita. No hubo tiempo para más, solo para el festejo de la parcialidad Gaucha que ahora espera por Vélez o Comercio.l