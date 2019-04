Vélez busca abrochar la clasificación en “El Coliseo”

27/04/2019 - 01:13 Deportivo

Vélez de San Ramón intentará seguir en carrera en busca del ascenso al Federal A, cuando esta tarde reciba la visita de Comercio Central Unidos en el partido revancha por los Octavos de Final del torneo Regional Federal Amateur. En el primer partido, el conjunto bandeño se impuso por la mínima y esta tarde hasta con empatar podrá conseguir el pasaporte a la siguiente instancia. El encuentro se jugará a partir de las 16 en el estadio “Coliseo de los Sueños” y será arbitrado por Guillermo Infante.

El Fortín de San Ramón logró pegar primero, pero eso no significa que tiene asegurada la clasificación puesto que el Tripero, que accedió a esta instancia luego de ganar la protesta ante Unión Santiago, intentará dar el golpe y meterse en los Cuartos de Final. Buscando ese propósito, el entrenador Adrián Kalujerovich, pondrá desde el inicio al delantero Cristian Luna, teniendo en cuenta que el mediocampista de contención, Rodrigo Lastra debe cumplir con una fecha de suspensión por haber alcanzado el límite de amonestaciones. Buscando la hazaña, Comercio saldrá a la cancha con Hugo Oroná; Guillermo Olivera, Exequiel Chapa, Benjamín Peralta y Mauro Navarro; Jesús Dennet, Orozco, Gonzalo Céliz y Armando Ledesma; Cristian Luna y Emanuel Díaz.

“Quizás las pelotas que no entraron en casa, ojalá puedan entrar en la cancha de Vélez. Los chicos van a dejar todo”, declaró en la previa el entrenador del Tripero, asegurando que merecieron al menos el empate, en el primer encuentro. Por el lado del local, la formación inicial no fue confirmada, pero todo hace indicar que el entrenador Hugo Corbalán meterá mano en el equipo y dispondrá de tres variantes. Ellas se deben a que el volante Raúl Abdala como Ávila y Nicolás Ibáñez, padecen molestias por lo que serán los grandes ausentes. Sus lugares serán ocupados por Mario Luna, Mauricio Degani y Emanuel Salvatierra, respectivamente. De no mediar inconvenientes Vélez formará esta tarde con Joaquín Ledesma; Matías Noriega, Javier Peyla, Mariano Paz Carabajal y Martín Romero; Mario Luna, Nicolás Goitea, Mauricio Degani, Iván Garzón; Maximiliano Díaz y Emanuel Curi Salvatierra. En el banco de relevos esperan por su turno Acuña, Véliz, Torri, Pavón, Aranda, Paz y Rodríguez. l