En Tráfico se jugará el 21º capítulo del “Nicolás Vildoza”

27/04/2019 - 01:16 Deportivo

CHOYA, Choya (C) Hoy a partir de las 13, en las instalaciones del club Instituto Tráfico de Frías se jugará la 21ª fecha del campeonato denominado Nicolás Vildoza que es organizada por la Asociación del Fútbol Amateur Friense. La punta está en poder de Spa Car que acumula 44 unidades. Luego se ubica Los Cuervos con 40 puntos e Influencia con 39 entre otros equipos.

El programa completo tendrá seis apasionantes juegos. El orden de encuentros será el que se detalla a continuación: Loma Negra vs. Influencia; Tiro Federal vs. Autoservicio Hernán; Los Cuervos vs. Spa Car; Sanjuanino vs. M y M Deportes; Despensa Virgen del Valle vs. Juan Perón y a último turno se producirá el enfrentamiento entre Ferretería Simón y Barrio Oeste. l