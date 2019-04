27/04/2019 - 01:17 Deportivo

La Asociación Civil Pasión Futbolera hará disputar mañana la quinta fecha. El programa: en La Ancha, Trigoria vs. Estrella del Norte. En Estudiantes de Maco, Tapicería Perú vs. Carrizo Bombas de Agua. En Triángulo, Triángulo vs. Luz y Fuerza. En Santa Lucía, Central Córdoba vs. Vet. Estudiantes. En Villa Borges, Nueva E. del Norte vs. Rep. Ismael Díaz. En Asociación, Gus Mar vs. Molinari. En París, Simusa vs. Ateneo San Roque. En Calle 14, Km 49 Ropa Informal vs. Óptica B. Vista. l