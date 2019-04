Una novena fecha con varios atractivos

27/04/2019 - 01:18 Deportivo

El Torneo Apertura 2019 de la Asociación de Futbolistas Amateurs denominado “Santiago Lencina” en la C55 y “Oscar Luna” en la C50, tendrá mañana continuidad con el desarrollo de la novena fecha. Los duelos del primer turno darán comienzo a las 15 y los del segundo, a las 16.30. En Asociación 1, Chacarita vs. Técnicos (55) y Lagartos Malvinas vs. Sitravise IPVU (55). En Asociación 2, Lub HC vs. Campeones del 28 (55) y San Roque vs. El Deán (55). En Banco Provincia, Amigos de Bolita vs. Arquitectos (55) y Banco Provincia vs. Súper Colón (55). En Abogados, a las 16, Abogados vs. P. Ed. Física (55). En cancha del Sur, 16.30, Veteranos de Güemes vs. Maestros (55). En Rubia Moreno, Rabenar vs. Puente Alsina (50) y Escuela 102 vs. Las Heras (50). En San Isidro, San Carlos vs. F. Carlitos (50) y Villa Hortencia vs. Campeones del 28 (50). En Zanjón, 15, Almirante Brown vs. Maestros (50) y Zanjón vs. Desp. Mis Nietitos (50). En El Remanso, Loreto vs. Saravah (55) y Loreto vs. Puerto Nuevo (50). l