Trece pruebas para los amantes de la grey burrera

27/04/2019 - 01:27 Deportivo

El premio Clásico Autonomía Provincial sobre 1600 metros será la atracción en el Hipodromo 27 de Abril. Están anotados: Mic Birthday, De Cero, Teneme al Tanto, Secret Admirer, Slam Zensational, My Little Freud, Román Torrent, Sioropaluk, Bay Orp, Merlot Rye, Deskjet, Servus. Este es el programa. Primera carrera, premio Antonino Taboada sobre 400 metros: Alfin Cap, Candy Guz, Capitán América, Calandria, Buen Amigo, Tax Income, Soy Bauti. 2ª, premio Pedro León Gallo sobre 425: Calamaro Querido, Clarita, Pinino, Cristal Dubai, Black Magic, Don Lanzin. Tercera, premio Pozo de Vargas sobre 500: Aguacero Foot, JC, Yes Or Not, Don Mirón, Calchinero, Absolute Truth. 4ª, premio especial Instituto Ibarriano sobre 500: Lookinfer Halo, Grito Frondi, Danza Fortuna, High Admiral, Moan. 5ª, premio Coronel Lorenzo Lugones sobre 1000: Queto Dad, Sabinero, Alta vida, Gato Siamés, Don Costello, Suggestive Male, Great Man, Oriental Máster, Russian Country, La Haydée, Salto Do Ceu. 6ª, premio Francisco de Uriarte sobre 1200: Storm Sky, Norway Opera, Retengo, Mokaccino, Fire Strike, Bailarín del Sur, King Candy, Only You. 7ª, Juan Dorrego sobre 1200: Chevere Sam, Señor de los Cielos, El Gran Pou, Special Rate, Coitaluz, Heads Up, Gin Fizz, Kemboi, Importado, Solución Blanc, Bor Cat, Secreto Mío. 8ª, Unión del Trabajadores del Turf y Afines sobre 1500: Bengala Inc, Míster Chopo, Parche en el Ojo, Port Louis, Bañado en Oro, Metronia, Sofiato Rate. 9ª, Clásico David Tarchini sobre 1100: Mi Edipo, Estoy Libre, Gringo Cap, Corcel Romano, Seriote Man, Harlan Perugia. 11ª, Pacto de Vinará sobre 400: Stecker, Don Pecan, Qué Buen Niño, Doña Bárbara, Doña Genia. 12ª, Juan Felipe Ibarra 330: El Pollo, Mamonero, Grasper, Montonero, Octavianus. 13ª, Carlos Herrera sobre 290: Z Liberado, Pichoncita, Facundito, Cuento de Fuego, Mononan, Fiesta Negra.l