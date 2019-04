Cristina contó que no le entregó los atributos a Macri para evitar una “rendición”

27/04/2019 - 01:43 Política

La fuerte repercusión del libro Sinceramente, con el que Cristina Kirchner alimentó la expectativa de su probable candidatura presidencial, obligó a la editorial Penguin Random House a lanzar en 24 horas una tercera edición de 24.000 ejemplares, que sumada a las dos anteriores completa una tirada de 64.000. El recorrido por la vida política de la exmandataria cuenta con 594 páginas.

Allí habla sobre los temas que le tocó vivir como presidenta de la Nación, además de dar una mirada retrospectiva de los doce años del período kirchnerista y un análisis crítico de la gestión de Cambiemos. A través de su libro, la ex presidenta de la Nación habla de temas a los que nunca se refirió, fundamentalmente, de las acusaciones de corrupción en su gestión y en la de su marido Néstor.

Entre las revelaciones del libro, la expresidenta cuenta los pormenores del encuentro que tuvo con Mauricio Macri para coordinar el traspaso del gobierno, en diciembre de 2015, y cómo no lograron llegar a un acuerdo. “Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la ‘yegua’, la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición”, explica. Una “yegua” en el gobierno Una de las figuras políticas a las que critica con más persistencia es el presidente Mauricio Macri. En el capítulo “Una yegua en el gobierno (2007- 2011)”, detalla el acuerdo que logró Néstor Kirchner con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2005, cuando alcanzó “la cancelación total de la deuda con el FMI por 9.500 millones de dólares [...] Trece años después, el gobierno de Macri tiró por la borda el enorme esfuerzo que hicimos los argentinos durante una década”. También menciona a Martín Lousteau, Sergio Massa y Roberto Lavagna, que podrían participar en la batalla electoral de octubre.

En el estallido del conflicto con el campo por la resolución 125, Cristina cuenta cómo Lousteau aseguró que no habría inconvenientes. “Estábamos los tres: Alberto Fernández, Lousteau y yo. El jefe de Gabinete le pregunta: ‘”¿Estás seguro de que no habrá problemas con eso (las retenciones)?”. Y Lousteau, muy seguro de lo que decía, contestó: “No, a ellos la soja no les interesa”. Increíble, ¿no?”, dice sorprendida la expresidenta. En cuanto al pacto con Irán, Cristina defiende las medidas de su gobierno y las de Néstor Kirchner para esclarecer el atentado. Asegura que la idea de firmar el memorándum en 2014 la “entusiasmó como pocas cosas”, aunque hoy reconoce que fue “una verdadera ingenuidad”.l